En el marco del cumplimiento de la misión asignada a la Fuerza, y en apoyo a los controles materializados en relación al "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" (DNU N° 297/20 del PEN), en horas de esta madrugada, día 14 de enero, personal del Escuadrón 11 “San Ignacio”, en circunstancias que se encontraba realizando un control de ruta, observaron que un camión de transporte de cargas generales de dominio brasilero circulaba sentido norte-sur, el cual había sido visto por el personal circulando de sur a norte el día 13 enero a las 23 horas, llamo la atención del personal, por lo que proceden al seguimiento del mencionado rodado. Seguidamente, logran dar con el mismo y proceden a un control constatando que el conductor de Nacionalidad Argentina proveniente de Foz Do Iguazú (Brasil) iba a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital Federal), en cuanto a la carga declara Repuesto de Automotores, no presentaba sellos de intervención CNRT al momento de su ingreso al país, como así también, una pequeña rotura sobre la lona protectora del acoplado pudiendo apreciar a simple vista que en el interior del mismo transportaba varios bultos.



Con apoyo de binomio cinotécnico guía Can "Tedy", se solicitó la presencia de los Integrantes del Grupo de Criminalística y Estudios Forenses de la Unidad y testigos hábiles para realizar la requisa correspondiente del rodado, obteniendo como resultado trescientos cuarenta y cuatro bultos envueltos en cinta color ocre emanando un fuerte olor característico al de marihuana. Se procedió a la apertura de los bultos y seguidamente a realizar las pruebas de campo de “Narco Test”, arrojando como resultado cromáticamente positivo para marihuana, con un pesaje a granel de cinco mil novecientos treinta y tres kilos con un avalúo de novecientos quince millones trescientos trece mil quinientos setenta y cinco pesos

Por orientación del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de la ciudad de Posadas, se procedió al secuestro y resguardo de la sustancia.

Comando de Región VI

Daniel Esteban Vallejos

Comandante Principal

Jefe de

la Agrupación III “Corrientes”

Marcelo Fabián Castillo

Comandante Principal

Jefe de la Agrupación IV “Misiones”

Informe de Prensa N° 07/21

Posadas (Misiones.), 14 de Enero de 2021

