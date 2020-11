El hecho ocurrió cerca de las 21,00 horas del viernes, cuando varios individuos sin mediar palabras lo agredieron salvajemente al reconocido artista y productor yerbatero, “Gringo” Barreto, cuando este trataba de ingresar a su domicilio en la ciudad de Apóstoles. Una vez ocurrido el hecho, el periodista Ricardo Alvez se comunicó telefónicamente con el músico, quien manifestó, “me quisieron matar, uno de los atacantes es vecino mío”. “Yo sufrí una agresión muy fuerte, con amenaza de muerte, ahora estoy yendo al Hospital, fui agredido por varios (más de 3), lo vamos a matar, lo vamos a matar decían y casi lo lograron, desconozco el motivo de la agresión”. Luego agregó, “yo estaba ingresando a mi casa cuando fui atacado, primeramente desde atrás y luego se sumaron más, uno de ellos es vecino mío, no me dieron tiempo a nada y además estoy recién operado de la vesícula, yo me protegía de mi operación y ellos me pateaban la cabeza, la verdad la saque barata, me querían matar, de verdad me querían matar, me dejaron tirado en la calle y se fueron luego salió mi señora y me socorrió, concluyó el popular artista misionero.

7 de Noviembre de 2020