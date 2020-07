Gendarmería Nacional secuestró cigarrillos de origen extranjero, rodados y arma de fuego por más de un millón setecientos mil de pesos

En el marco de las actividades de Control y Prevención del Contrabando y Narcotráfico Entre los días 10 y 13 de Julio, Gendarmería Nacional secuestró un total de cuatro mil setecientos veinte) paquetes de cigarrillos en seis procedimientos en distintos puntos estratégicos, en la provincia de Misiones, con un avalúo final de seiscientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y ocho pesos. Los Escuadrones que intervinieron en los mismos fueron, el Escuadrón 9 “Oberá”, con el secuestro de tres mil doscientos cincuenta paquetes de cigarrillos, con un avalúo en cuatrocientos sesenta y ocho mil cien pesos el Escuadrón 11 “San Ignacio” con el secuestro de mil cuatrocientos setenta paquetes, con un avalúo en ciento noventa y seis mil treinta y ocho pesos, quedando la mercadería secuestrada a disposición de las autoridades Judiciales respectiva de cada jurisdicción.

Secuestro de arma de fuego

El personal del Escuadrón 8 “Alto Uruguay”, en las primeras horas de este domingo mientras realizaban un control de ruta en su jurisdicción, realizaron una inspección física y documentológica de una pick up marca Volkswagen modelo Amarok la que era conducido por un ciudadano de nacionalidad extrajera, pudiéndose constatar que transportaba en la guantera un arma de fuego calibre 22, un cargador con nueve municiones del mismo calibre y un cargador perteneciente a una pistola 9 mm con quince municiones, al momento de solicitarle la documentación que acredite la tenencia y transporte legal de la misma manifestó no poseerla, por esta razón se tomó contacto telefónico con el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Leandro N Alem, quien dispuso el secuestro del arma y las municiones, quedando el ciudadano en libertad supeditado a la causa, con un avaluó aproximado de arma en treinta y cinco mil quinientos pesos.



Asimismo, este último fin de semana los efectivos del Escuadrón 47 “Ituzaingó”, en su zona de responsabilidad, realizaron dos procedimientos, con el secuestro de diferentes armas de fuego, por no poseer ningún tipo de documentación que avale la tenencia y transporte de las mismas.

Mediante la inspección física y documentológica de dos vehículos, donde procedieron al secuestro de dos escopetas calibre 14, con cuatro cartuchos cada una y un rifle calibre 22, con cuatro municiones, que al momento de solicitar a sus poseedores la documentación de las mismas, estos no contaban con ninguna que avalen su legal tenencia.

Se procedió a tomar contacto con el Juzgado de Instrucción en turno, quien orientó se realicen actuaciones de rigor, secuestro de las armas de fuego, quedando los ciudadanos en libertad supeditados a la causa.

Secuestro de vehículos

En horas de la noche del día 11 de Julio, personal del Escuadrón 10 “Eldorado”, en su zona de influencia, mientras realizaban un control de ruta efectuaron la inspección física y documentológica de una motocicleta, detectando que poseía un dominio que no le correspondía, y que el conductor era menor de edad, ante esta situación los funcionarios tomaron contacto telefónico con el Juzgado Correccional de Menores, quien oriento se secuestre el vehículo y se realicen las actuaciones de rigor.

El día 10 de Julio en horas de la noche, el personal perteneciente al Escuadrón Núcleo 50 “Posadas”, en un operativo de control de ruta en su jurisdicción, observaron un vehículo que paso a gran velocidad por dicho control sin respetar las señales, por tal motivo los funcionarios realizaron un seguimiento controlado, ubicando a pocos minutos al mismo automóvil abandonado, donde se pudo verificar que se trataba de un rodado marca "Volkswagen", modelo "Bora", se tomó contacto con el Juzgado de Instrucción Nº 3 de la ciudad de Posadas, quien ordeno el secuestro del rodado. Avaluó estimativo del vehículo, quinientos mil pesos.

Boletín de Prensa N° 68/20

Comando de Región VI de Gendarmería Nacional (Corrientes – Misiones)

Blas Manuel Bogado

Comandante Mayor

Jefe de la Agrupación III “Corrientes”

Omar Atilio Isasi

Comandante Mayor

Jefe de la Agrupación IV “Misiones”