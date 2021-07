Lograr penetrar el mercado no es una tarea fácil. Posicionar una marca, un servicio, un producto o una idea, debe ser uno de los desafíos más complejos de este tiempo. Sin embargo, no somos de los que nos desanimamos, sino de los que nos esforzamos aún más en tiempos complejos. Te comparto a continuación algunas ideas que considero valiosas para este momento y que muy probablemente si las incorporás a tu plan estratégico general, te puedan aportar buenos resultados.

Marketing

Ni sueñes con tener éxito en este momento del mundo sin una estrategia de marketing. Es simplemente imposible.

El mercado es excesivamente competitivo y la sociedad completamente líquida, salir a ofrecer algo sin haber estudiado tus posibilidades, sin conocer muy bien tus ventajas competitivas o a tu potencial público objetivo es una aventura que tiene muy pocas posibilidades de salir bien. Como primer paso, conduce tu proyecto hacia un pensamiento estratégico guiado por profesionales del marketing y vas a tener una mirada más clara del camino y tus oportunidades van a mejorar significativamente.

Comunicación

La comunicación es la perla preciosa de este tiempo, se pueden lograr muchas cosas por medio de una buena estrategia de comunicación.

Sin embargo, a pesar de que las oportunidades están regaladas, la mayoría improvisa la comunicación de su empresa, perdiéndose la posibilidad de crecer por medio de una estrategia de comunicación multimedial que hoy por hoy está al alcance de todos.

No solamente tus redes sociales o tu página web son comunicación, sino también la foto de perfil de tu Whatsapp, la ropa de tus vendedores y el "buen día" de tu secretaria, todo forma parte del mensaje que tu marca ofrece al mundo.

Todo es comunicación y todo comunica algo, hacia adentro de tu organización y hacia afuera, por eso, la comunicación institucional y empresarial de tu proyecto no la deberías improvisar, porque con cada mensaje que comunicás deberías construir en la misma dirección.

Ventas

Pero bueno, supongamos que tenemos un excelente plan de marketing y comunicación, pero nuestros vendedores no conversan, no conectan o no saben cerrar las ventas. Todo el trabajo puede perderse.

Encuentro que muchas empresas no capacitan a sus vendedores, ellos no pueden quedar afuera de la estrategia de marketing y comunicación, deben estar capacitados para continuar con el trabajo ya iniciado desde el principio.

Por esta razón también recomiendo una fuerte estrategia de capacitación y comunicación interna en la empresa, porque así como todo comunica, también todo vende.

Los vendedores tienen que saber su rol específico y tienen que saber todo lo que el marketing y la comunicación estuvieron haciendo previamente para facilitarles el trabajo.

Con un buen plan bien ejecutado y vendedores capacitados, los resultados deberían mejorar.

Finalmente

Para cerrar quiero decir que cada uno de estos campos son en sí mismos sumamente complejos, y que hacerlos funcionar en equipo representa un gran desafío. Aunque nada imposible, todo perfectamente factible con la ayuda de profesionales de cada área.

Por último, para aclarar lo obvio: el escenario es complejo, las variables infinitas y magia nadie hace.

Lo que se puede hacer es pensar, crear, planificar, ejecutar y medir. Cada día, cada semana, cada mes.

Trabajo, constancia y mucha fe y amor en lo que se hace.

Ese puede ser un buen camino.

Sergio López

Agencia Pensar

11 de Julio de 2021