Desde el Sindicato de Prensa de Misiones (SIPREM), repudiamos enérgicamente la agresión sufrida por la compañera de prensa de la zona norte, la reportera Mariana Chenlo, de la localidad de Andresito, quien en ocasión de desarrollar tareas inherentes a sus funciones y publicar en el medio en el cual se desempeña acerca de fiestas clandestinas sucedidas en la Localidad de Esperanza, Departamento de Iguazú, la cual tuvo lugar en una conocida cervecería y vinoteca e involucraba a mas de 70 personas quienes no usaban barbijos ni respetaban el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio violando el Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N° 297/20 y el de la provincia de Misiones 330/20. A consecuencia de esta publicación, la cual rápidamente se viralizó, la compañera en cuestión comenzó a recibir mensajes intimidatorios de parte de un empleado municipal, quien, literalmente mediante una serie de textos intimidatorios de whatsapp, la increpo manifestándole que no debe de inmiscuirse con otros municipios a lo que agrega que la van a venir a visitar y la van a agarrar por la plaza para cachetearla.

Acontecimientos como estos nos transportan al pasado oscuro de nuestra República, un pasado al cual no queremos volver, es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como organizaciones sindicales, velar por los derechos de los trabajadores y de todos los ciudadanos en general, nuestro compromiso con la Democracia debería consistir en denunciar estos cobardes atropellos, el exigir una ardua investigación para que esta situación no quede impune, pues no se trata de un simple exabrupto, lo acontecido es grave y no debe de suceder Nunca Más.

Desde el Sindicato de Prensa de Misiones nos solidarizamos con la compañera Mariana Chenlo y solicitamos un rápido esclarecimiento de los hechos.

Este medio el "Grupo Periodístico Límite Informativo" también adhire al comunicado del Sindicato de Prensa de Misiones (SIPREM)

3 de Febrero de 2021