Nuevamente el Gobierno Nacional arrogándose facultades que no tiene avanza en una restricción violando los derechos y garantías constitucionales que nos protege a todos los ciudadanos de las arbitrariedades del Estado.- Veamos: No hay necesidad, urgencia ni imposibilidad de que el Congreso tramite una ley, la urgencia que es una cuestión temporal debe estar respaldada por la excepcionalidad que exige la Constitución Nacional para justificar el dictado de un Decreto Artículo 99 Inc. 3.- La necesidad debe sustentarse en una auténtica relación entre el medio y el fin y no en una simplificación del asunto podemos aceptar que en marzo del año pasado era realmente necesaria la medida restrictiva, (razonable hubiera sido que paremos 30 días en marzo para equipar el sistema de salud , trabajar en la concientización e ir monitoreando el cuadro de situación nada de eso ocurrió) limitar las libertades casi un año después de la misma manera es porque no aprendimos nada de la experiencia anterior.

El Congreso Nacional no se encuentra impedido de sesionar en marzo del año pasado si los estaba, hoy tanto de manera presencial como de forma virtual se encuentra sesionando (sesiones extraordinarias Decreto 967/2020) lo mas bien podría sancionar una Ley .-

Estos argumentos echan por tierra la pretendida necesidad y urgencia invocada por el Poder Ejecutivo Nacional, la razón por la cual el Congreso debe dictar una ley que regule una restricción de actividades nocturnas se debe a dos razones primero; la Constitución Nacional prohíbe expresamente al Presidente de la Nación limitar o restringir derechos a las personas , segundo la propia constitución consagra la División de Poderes es sumamente riesgoso la apropiación de funciones que ejercen otros órganos.-

Las instituciones republicanas deben continuar funcionado aun en pandemia el Congreso Sesionando, el Poder Ejecutivo administrando los recursos y el Poder Judicial controlando la constitucionalidad de los actos.

Por Javier Mela Diputado Provincial Juntos Por Cambio

8 de Enero de 2020

Nota

Este medio no se responsabiliza en la publicación generada en esta sección, lo publica en función de la Libertad de Prensa y Libre Expresión

La Redacción