Ante el intento burdo de involucrar públicamente al Partido Agrario y Social (PAyS) en hechos delictivos que se manifiestan mediante la intrusión de familias humildes en tierras privadas, este espacio político desea dejar en claro su postura ante una problemática compleja que tiene distintas aristas. 1.- No promovemos ni avalamos el accionar de organizaciones que recurren a las vías de hecho para solucionar la demanda habitacional innegable de nuestra provincia. La solución de esta demanda debe correr por las vías institucionales y la inversión pública que siempre exigimos. 2.- Acompañamos a los productores víctimas de especuladores inmobiliarios y testaferros que pretenden quedarse con tierras con posesiones históricas, que son la mayoría en el área rural de Misiones. No debe confundirse el problema de la posesión y falta de regularización de tierras trabajadas por décadas con el delito de intrusión. 3.- Defendemos la plena vigencia de la Ley de prohibición de desalojos y remates de vivienda única (prorrogada por mayoría en la Legislatura misionera) que ampara a las familias con posesion superior a los 8 años que se encuentran inscriptas en el registro correspondiente en el IPRODHA. Aclarada nuestra postura institucional, repudiamos cualquier intento por desmerecer las luchas del PAYS e involucrar a nuestro partido en situaciones que no nos competen, con el único fin de perjudicar el accionar político de este espacio.

Gentileza.- Mónica Santos - Prensa - PAyS

5 de Noviembre de 2020