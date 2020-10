Las mujeres que pedimos tierra para vivir con nuestros hijos estamos pasando por momentos desesperados en Guernica. La lluvia no aflojó esta semana, volvió el frío y estamos casi a la intemperie, con lo poco que nos quedaba arruinado por el agua, sin un lugar seco donde estar. Ni los refugiados viven en estas condiciones a las que nos somete el gobierno de Axel Kicillof y la Justicia. No es solo la lluvia. Ellos no dejaron que pasemos materiales para impedir este desastre. No elegimos esta situación: muchos de los vecinos nos quedamos sin trabajo y no pudimos seguir pagando el alquiler, y no tenemos familiares que puedan recibirnos. Muchas de nosotras sufrimos violencia de género. La orden de desalojo que nos tiene amenazados todos los días empeora todavía más las cosas: nos dicen que se puede encontrar una salida, pero mientras tanto nos siguen amenazando con un desalojo Les pedimos al Juez Rizzo y a los Fiscales Romero, Condomí Alcorta y Stasi que piensen en todas las familias, que no somos 200 como dicen, somos muchísimos más. Levanten toda orden de desalojo, dejen ingresar ya mismo lo necesario para que pare esta tortura. Y sobre todo queremos un lugar seguro donde construir una casa y un futuro para nuestros hijos. Al Gobernador Kicillof y el Ministro Larroque, que dejen de dar vueltas con promesas inconclusas y nos den una salida concreta. Quienes estamos en el predio mostramos predisposición y estamos abiertos al diálogo, queremos tierra por tierra ahora y no dentro de 6 meses, que sean lotes habitables y no algo transitorio porque no podemos seguir viviendo en condiciones inhumanas, entre lonas y chapas, expuestos al clima, y enfermedades. Como ya dijimos en otras ocasiones, las mujeres de Guernica tenemos una solución, pedimos que nos escuchen y encontremos una solución inmediata porque no se puede seguir viviendo así, somos el pueblo y al pueblo se lo respeta, no se lo humilla.

Comisión de Mujeres de la recuperación de tierras de Guernica

22 de Octubre de 2020