Se tomó conocimiento de ordenanza sancionada por el HCD de San José en consecuencia a un proyecto presentado por el ejecutivo municipal. Puntualmente otorga un 15% del neto a cobrar sin ningún adicional ni asignación familiar del salario de Agosto de 2020. El monto de incremento estaría entre los 1800 y los 2000 pesos. A abonarse de manera no remunerativa ni bonificable. Usualmente conocido en negro.

Este incremento llevaría la porción en negro del recibo de los municipales de San José a la obsenidad del 65%. Esto además de representar una maniobra de precarización del salario de los trabajadores, indirectamente constituye un perjuicio para el IPS. El ejecutivo con el argumento de beneficiar a los trabajadores en lo inmediato, les esta quitando el beneficio de ver reflejados tanto el presentismo como la antiguedad en montos que les ayude, como así también desfinanciando al IPS al reducir los aportes tanto en Jubilacion como en Obra Social.

En cuanto a la jubilación actualmente existen trabajadores con hasta 30 años de servicio que estan recibiendo remuneraciones totales de 16 mil pesos mensuales. En proyección al momento en que deban vivir de sus jubilaciones se despierta una fuerte angustia.

Se acompaña el texto con un recibo de un empleado categoria 21 con 13 años de antiguedad. Basico de $1480, presentismo de $400, antiguedad de $756, etc.

El día martes 29/09 lso trabajadores estarán realizando una asamblea corralón de obras públicas para tratar la aceptación de este aumento o realizar los reclamos para que el ejecutivo mejore la propuesta, con la voluntad de llevar adelante medidas sindicales de ser necesarias.

Mientras tanto el Intendente durante el fin de semana y este dia lunes se encargo de realizar notas en los medios de comunicación anunciando este aumento comparandolo con por ejemplo el 14% que otorgará la ciudad de Apóstoles, aduciendo que lo de San José es superador siendo que Apóstoles hace muchos años otorga los aumentos en blanco y al básico. En Apóstoles el básico de una categoria 12 llegará a los 13 mil pesos.

El día lunes, la municipalidad de San José amanecio con carteles pegados en puertas y volantes arrojados en la vereda con autoria de un SUPUESTO COLECTIVO DE MUNICIPALES AUTOCONVOCADOS que dicen no ser representados por los gremios con presencia en el municipio (ATE y UPCN). Esta no es mas que una maniobra rompehuelgas del intendente para desprestigiar el reclamo justo de los trabajadores. Los cabecillas de estos autoconvocados serían su secretario de gobierno y ex secretario de accion social. Al contrario que los autoconvocados docentes que lucharon por mejoras superiores a las logradas por el gremio docente UDPM, los autoconvocados municipales de San José quieren arreglar a la baja. Irrisorio.

Roque Martin Cardozo

Delegado ATE Administracion

Municipalidad de San José

29 de Septiembre de 2020