Factores geopolíticos, desarrollo económico, productivo y cultural nos posiciona en el momento de la historia de establecer un nuevo marco impositivo para nuestra provincia y Posadas con Zona franca se convertiría en la ciudad modelo del Mercosur. Nuestra historia como país está trazada por episodios de desigualdades. Desde los Unitarios y Federales, la Argentina arrastra reclamos de líderes regionales que no piden más que igualdad de oportunidades para desarrollarnos como ciudades libres y sin condicionamientos.

El misionerismo está en esa búsqueda, y el ejemplo de ello es “la jugada maestra para ponerle fin a la discriminación económica” diseñada por Carlos Rovira. El proyecto que conocimos hace unos días viene a fortalecer la idea de igualdad generando condiciones concretas para que “Misiones libre de impuestos” sea un beneficio para nuestro territorio y también para el Estado Nacional. Pensar en un auspicioso panorama económico en tiempos de pandemia parece arriesgado, sin embargo, este es el momento para materializar el sueño de los misioneros apostando a un trabajo en conjunto y con la tecnología como la punta de lanza de esta iniciativa.

Pensar en un Estado provincial fuerte no se hace de otra manera que manteniendo una visión a largo plazo con objetivos concretos y con condiciones propicias para el desempeño de nuestras funciones. Eso es un plan.

Misiones tiene el 51% de la biodiversidad del país y no sacamos provecho de esto para fortalecer a nuestra economía, acá no hay deforestación, tampoco plantaciones de soja. Cuidamos nuestra tierra, el agua, nuestra naturaleza porque queremos seguir por el cuidado de nuestro medioambiente. Esta ventaja nos hace ciudadanos envidiables para los ojos de cualquier otro vecino de alguna provincia, claro. No obstante, también nos deja una desventaja económica con los países vecinos.

Casi 10 mil millones al mes quedaron en nuestra provincia por mantener las fronteras cerradas, pero esto no va a ser para siempre. Imagínense si se generan las condiciones para realizar un régimen tributario diferenciado para los misioneros, ese gasto de nuestra gente quedaría en nuestro territorio y Posadas sería beneficiada por esto. En la misma línea, una zona libre de impuestos es sumamente tentadora para las empresas que quieran invertir acá generando empleo interno y triplicando las exportaciones.

Otro reclamo histórico de Misiones ha sido el gas natural. Pasan los años y esa deuda de Nación nunca fue saldada, y uno de los motivos por el que se encarecen los servicios como productos en manos de nuestra gente.

Estoy convencido que, con el federalismo como base, esto se pueda concretar y la capital misionera será fundamental para avanzar ante este escenario auspicioso para la provincia como para el país.

En mi calidad de ciudadano representante de los posadeños me comprometo a generar las condiciones normativas, en trabajo conjunto con los ejecutivos y el orden parlamentario provincial, para que el reclamo sea un hecho. El camino está marcado, la pelota está del otro lado, sólo faltan las respuestas y utilizar los recursos para que el plan deje de ser un plan y sea la concreción de una política pública que nos iguale, que nos haga un poco más libres.

Por Facundo López Sartori, Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Posadas

28 de Septiembre de 2020