David y Goliat

Dice el texto Bíblico que dos pueblos en la Antigüedad se enfrentaban históricamente entre sí, y solo uno siempre era el vencedor por contar con un luchador gigantesco, formidable en fuerza y destreza, en otras palabras Invencible.

Hasta que un día, en el bando más débil, surgió un pequeño que no era fuerte, ni con mucha destreza ni tampoco conocía el arte de combatir, pero era Hábil e inteligente, lo que lo equiparaba a su fornido rival. En el entrenamiento decisivo, la astucia e inteligencia del joven pudieron más que la fuerza incontenible del gigante.

Esta semana haciendo una semejanza con ese relato, en la provincia de Misiones, la audacia, constancia y persistencia de miles de trabajadores de la Educación lograron sentar en la mesa de negociación a los funcionarios Provinciales que otrora resultaría difícil de imaginar. En los últimos diez días, los denominados Autoconvocados, en conjunto con agrupaciones Educativas que no responden a los mandatos del Centro Cívico, se juntaron cara a cara con Ministros, Diputados, y funcionarios Educativos de Misiones para plantearles el atraso salarial de los docentes en la Provincia y los gruesos errores que componen la denominada grilla salarial, que en lugar de reducir las diferencias entre los docentes ,la aumenta.

Estas negociaciones fueron seguidas por inumerables Asambleas y marchas de docentes en distinos puntos de la Provincia que no iban a permitir una nueva pérdida de sus derechos por parte de gremios que responden más a la patronal que a sus representados.

El punto culmine se dio, justamente el Día del Profesor, con una multitudinaria asamblea en el Mástil de Posadas congregando a Docentes de todas las localidades de la Provincia que luego de varias horas de debate determinó que se aceptaba la propuesta oficial de elevar el básico docente por encima de los 10 mil pesos a partir de Septiembre, un 14 por ciento más que lo que acordó el Oficialismo una semana antes con los gremios afines.

La conclusión de la intensas últimas dos semanas de lucha Docente en Misiones nos lleva a pensar en la cita bíblica de David y Goliat, en donde la astucia, el coraje y la valentía se terminaron imponiendo al poder y la fuerza.

La determinación y el coraje de miles de Docentes , que no tuvieron temor de reclamar lo que es justo, marca una nueva etapa en la provincia, en dónde el sector de asalariados mas importante del Estado por su número, cansados muchas veces de ser ignorados, pasaron a ser protagonistas.

Por Juan Manuel Ortiz – Profesor de Ciencias Políticas

Nota

Este medio no se responsabiliza en la publicación generada en esta sección, lo publica en función de la Libertad de Prensa y Libre Expresión

La Redacción

20 de Septiembre de 2020