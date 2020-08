“Fake News”: El INYM aclara que es falsa la supuesta prohibición de venta de yerba mate

El Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) informa que es totalmente falsa una publicación que circula en redes sociales y que, valiéndose del logo del Boletín Oficial, intenta instalar la idea de una supuesta prohibición de la venta de yerba mate. En ese sentido, se destaca que esta “Fake News” no solo pretende generar un clima de alarma en un contexto de por sí complejo por el COVID-19, sino que también utiliza la identificación de un órgano del Estado Nacional como es el Boletín Oficial de la República Argentina para lograr ese objetivo. Por medio de este comunicado el INYM y el sector yerbatero llevan tranquilidad a todos los consumidores y al sector comercial respecto a que el abastecimiento de yerba mate es absolutamente normal, realizándose el proceso productivo y de elaboración bajo todos los protocolos que amerita la presente situación sanitaria. Múltiples estudios científicos han demostrado que el consumo de yerba mate es muy beneficioso para la salud humana; es más, los materos consideran que gracias al mate sobrellevan mejor estos duros tiempos de cuarentena. La clave está en el consumo responsable. “El virus viaja con nosotros, de hecho, sin nosotros no podría vivir ni reproducirse. Entonces, nuestras actitudes irresponsables, con mayor o menor grado de conciencia y conocimiento, son las que modifican las curvas de contagio. Con cualquier elemento o utensilio que utilicemos, desde un tenedor, un lápiz, una herramienta, la manija de una puerta: si no tenemos las precauciones del caso, favorecemos los contagios”, explica la doctora Ana Thea, Bioquímica y Docente Investigadora de la Universidad Nacional de Misiones, quien además nos cuenta que la yerba mate tiene excelentes propiedades y beneficios como alimento, pero nos da una sana recomendación al momento de disfrutar del mate: “Para cuidarse y prevenir el COVID-19, nada mejor que el lavado frecuente de manos, el cuidado de la higiene personal, seguir las normas, protocolos y recomendaciones de las autoridades y disfrutar de un buen mate, eso sí, cada uno con su equipo matero".

Gentileza.- Raúl Romero

Coordinador de Prensa

Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)