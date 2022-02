El ex golfista se encontraba de licencia como Intendente de Villa Allende (Córdoba) por su delicado estado de salud. A los 67 años, murió el ex golfista Eduardo "Gato" Romero quien recientemente había pedido licencia como intendente de la ciudad de Villa Allende por su delicado estado de salud. La noticia fue informada por la Municipalidad de Villa Allende, Córdoba. Romero nació y se crió en en el barrio El Cóndor. Es considerado uno de los tres grandes golfistas argentinos, junto a Roberto De Vicenzo y Ángel Cabrera. La máxima gesta de su carrera fue la conquista del US Open Senior. En 2015, resultó electo Intendente de la ciudad de Vulla Allende por una abrumadora cantidad de votos, cargo que ejerció hasta el final de su mandato en 2019. En Abril de ese año, se presentó a la reelección y volvió a ganar hasta que el 2 de Febrero de 2022 y por graves motivos de salud, decidió pedir licencia en la intendencia, argumentando no poder continuar ejerciendo el cargo al servicio de la comunidad.

14 de Febrero de 2022