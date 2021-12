La diva y el político habrían sellado su unión en una ceremonia intima previa al cumpleaños de él. La diva ya había deslizado que era una opción en Noviembre pasado. Sin duda, el romance entre Moria Casán y Fernando “Pato” Galmarini fue uno de los temas del año en materia de espectáculos. Ahora los rumores apuntan a que la pareja pasó por el altar en secreto. La unión matrimonial habría sucedido la noche del domingo, según informó Lío Pecoraro, en su programa El Run Run del Espectáculo: “Esta noche se produce la unión matrimonial y simbólica después de que se reencontraran y se pusieran de novios y le pidiera casamiento”. Además, Pecoraro agregó que “hoy a la medianoche es el cumpleaños de él, que cumple 79 años". En su programa del domingo, Pecoraro confirmó que “Moria y Fernando ‘Pato' Galmarini se casan. Hoy hacen una reunión grande en su casa”. También se explayó sobre la relación que llevan: “Moria no se despega un minuto, está completamente enamorada. Él fue su profesor de historia. El primer día que se reencontraron él le preguntó si quería casarse y ella dijo que sí". Ya en Noviembre pasado, la diva había adelantado que la opción no estaba descartada. “Me ofreció casamiento, pero me parece que maneja muy bien la ironía. Es mi profesor de historia, tenemos que seguir con las clases de historia del peronismo que estamos a full. Que se yo, estamos divinos”, confesó la ex vedette.

Foto.- Revista Caras - Fernando “Pato” Galmarini y Moria Casán

Fuente.- https://www.ambito.com

