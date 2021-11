Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1. Pagó una fianza de 14,5 millones de pesos. Después de cinco años en prisión José López, el ex funcionario condenado por enriquecimiento ilícito, fue beneficiado con la libertad condicional por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1. La medida fue ordenada por la Justicia este viernes, tras el pago de una fianza de 14,5 millones de pesos bajo la figura de la libertad condicional anticipada, ya que la Corte Suprema de Justicia aún no se pronunció al respecto. El ex Secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo había sido detenido en 2016, cuando intentaba esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez. López, que nunca pudo explicar el origen de esos fondos, recibió su primera condena en una causa por corrupción en 2018, cuando fue sentenciado por el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) a seis años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito. Este año, la Sala II de la Cámara de Casación Penal confirmó la condena dictada en 2018, con una pena unificada de siete años y seis años de prisión.

En junio, el ex funcionario cumplió cinco años detenido, desde que la Policía lo encontró en el convento de General Rodríguez la madrugada de Junio de 2016, buscando esconder los bolsos repletos de dólares.

Había solicitado acceder a las salidas transitorias en la causa donde se lo condenó por enriquecimiento ilícito, pero el Tribunal Oral Federal 1 rechazó su presentación. Entonces formuló otro pedido: que lo excarcelen por haber cumplido dos tercios de su condena, pese a que la misma no fue confirmada aún. Este viernes finalmente, se concedió su libertad.

Es por eso que el ex funcionario K solicitó una excarcelación en los términos de la libertad condicional - en supuestos de personas condenadas con sentencia no firme -. Tras la modificación del Código Procesal Penal, la firmeza se obtiene únicamente con el pronunciamiento de la Corte.

Después de pedir un conjunto de informes, el Fiscal Miguel Osorio entendió que "no habría otra solución posible más que dictaminar favorablemente a la petición, pese a lo cual solicitaré que se aplique una fuerte caución real".

La fianza fijada inicialmente fue de 85 millones de pesos pero por orden de la Cámara de Casación se redujo a 14,5 millones de pesos. Durante estos meses la discusión estuvo centrada en cómo se iba a afrontar el pago de la fianza.

La defensa de López presentó garantes por la cifra fijada. Este viernes Justicia constató a los tres fiadores que garantizaron el pago de los 14,5 millones de pesos se ordenó su inmediata libertad.

El ex funcionario continúa bajo el programa de imputados y testigos protegidos, después de haber convertido en arrepentido en el caso Cuadernos. Permanecerá en un domicilio bajo custodia al dejar la prisión.

En la resolución a la que accedió Clarín, el Tribunal Oral Federal N° 1, responsable de juzgarlo en 2018 por enriquecimiento ilícito, señaló que se "corroboró la titularidad registral de los bienes ofrecidos en garantía y los valores de cada uno de ellos, sumado al dictamen favorable del Fiscal General, Dr. Miguel Ángel Osorio, concluimos que se encuentra garantizada y cubierta la caución personal de 14.500.000 pesos impuesta en función de la excarcelación en términos de libertad condicional".

Por ese motivo, determinaron los jueces José Michilini, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico que "corresponde ordenar su inmediata libertad, previa suscripción del acta compromisoria la que se hará efectiva en el día de la fecha y desde el lugar donde se encuentra alojado; debiendo permanecer bajo la exclusiva custodia del Programa de Protección a Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia".

Cuando José López decidió declarar como imputado colaborador en el caso de los Cuadernos, más específicamente en el tramo que investigó la cartelización de la obra pública, pidió ingresar al programa de protección de testigos.

Su liberación se dará bajo eso bajo esos resguardos se realizará su excarcelación que contará con una custodia de forma permanente.

En función de ese criterio, el TOF 1 determinó que José López estará bajo libertad condicional bajo ciertas reglas por su condición de imputado colaborador.

"Hágasele saber al Programa que, una vez definido su lugar de residencia definitiva, deberán informarlo fehacientemente a esta sede por los medios que considere adecuados, como así también sobre cualquier cambio que deban realizar de ese domicilio", sostiene la resolución.

El ex funcionario afronta ahora un segundo juicio, el que comparte con la Vicepresidenta Cristina Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, pero permanecía preso en la causa que le significó su primera condena: el caso de los bolsos con 9 millones de dólares.

La imagen de la madrugada del 14 de Junio de 2016 mostró a un desesperado José López intentando esconder en un convento de General Rodríguez varios bolsos con casi 9 millones de dólares, 153.000 euros, 59.000 pesos; relojes Rolex, joyas tasadas en 452.000 pesos y armas. Ese mismo día se le dictó la prisión preventiva.

Esos bienes y dinero secuestrados se decomisaron, y tiempo después se destinaron en partes iguales al Hospital de Pediatría Garrahan y el Hospital de Niños Gutiérrez.

También fue decomisada una casa de Dique Luján, valuada en 480.000 dólares: el ex funcionario K aseguraba que la alquilaba pero la Justicia sostuvo que buscó esconder la titularidad del inmueble.

