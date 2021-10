El Senador de Juntos por el Cambio, que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), se hizo presente en el cierre de la procesión que se realizó entre el viernes y el sábado. El jueves pasado le colocaron un botón gástrico para que pueda alimentarse. El Senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, participó este sábado del cierre de una emotiva peregrinación a la Virgen del Cerro, en Salta, para pedir por su estado de salud. "Fin de un día muy especial. Abrazado por el amor de mi vida, mis hijos y amigos y por la Virgen también. Puedo decir como Lou Gehrig que le puso nombre a esta enfermedad. Hoy me siento el hombre más feliz del mundo #LaVidaEsHoy", compartió Bullrich, horas más tarde desde su cuenta de Twitter.

El legislador, que padece Esclerosis lateral Amiotrófica (ELA), fue intervenido el jueves pasado para para colocarle un botón gástrico, a fin de facilitar su alimentación. Por esta razón, debió ausentarse a la última sesión de la Cámara alta. "Estoy muy bien. De buen ánimo. Me hicieron cirugía para poner gastrostoma. Por eso no estuve en la sesión ayer", explicó a Perfil, tras la intervención. Un botón gástrico es una sonda de silicona transparente que se coloca mediante una operación sencilla, para poder alimentar, darle la medicación y descomprimir el estómago del paciente. La caminata fue realizada entre viernes y sábado, que se organizaron a través de una cuenta la Instagram @caminoalavirgenxesteban y finalizó en el santuario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, en Salta, más conocida como Virgen del Cerro. La Diputada de Juntos por el Cambio, Victoria Morales Gorleri, también participó de la peregrinación y dejó un mensaje en las redes sociales para Bullrich. "Caminamos a la Virgen del Cerro para pedir por la salud de nuestro amigo @estebanbullrich. Somos muchos los que te queremos, admiramos y estamos para acompañarte en este momento. No dejemos de rezar por Esteban", sostuvo. La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una patología progresiva del sistema nervioso que afecta las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal, causando la pérdida del control muscular.

Foto.- Esteban Bullrich junto a los peregrinos

Fuente.- https://www.ambito.com

31 de Octubre de 2021