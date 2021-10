En sus redes sociales, el cantante aclaró la situación respecto al recital suspendido en Venado Tuerto. Sigue la polémica por el show suspendido de L-Gante en Venado Tuerto (Córdoba). Los organizadores del recital habían alegado que se cancelaba “por requerimientos de materiales enviados por el artista el día jueves y a última hora, siendo este víspera de feriado. Nos vemos imposibilitados a conseguir dichos elementos, por eso estamos obligados a suspender el recital que se iba a llevar a cabo el día 9/10/2021 en la Ciudad de Venado Tuerto”. Horas más tarde, Elián Ángel Valenzuela se descargó en sus redes sociales y desmintió lo dicho por la organización de una manera muy particular.

“Acá estamos, rey. Mi mamá... tranqui. ¿Vos ves alguna play, algún LCD de 55?”, preguntaba L-Gante desde su camarín, en una Instagram Story en la que se la veía pasar a su madre, Claudia Valenzuela, y en la que el cantante aprovechó para hacer un paneo general hacia la intimidad del lugar en el que esperaba para dar un show.

Lo otro que pudo verse en los 15 segundos de duración del video fue una mesa con dos mitades de sandía, un plato con manzanas, naranjas y bananas, otro con empanadas, uno más con golosinas, una gaseosa de lima limón, packs de agua mineral, latas de energizantes. Sillones y pufs blancos. Ningún lujo, ninguna extravagancia, nada que no se haya visto en cualquier otro camarín de un artista local. Para reforzar su punto, el cantante de cumbia 420 escribió una contundente frase sobre las imágenes: “No se coman el chamu”, abreviando el lunfardo “chamuyo” (mentira).

Luego, en una story siguiente, el artista publicó una foto en la que se lo ve a punto de devorar un manjar cotidiano: un rebosante plato de fideos con tuco, acompañado de pan y queso. Un poco más en el fondo, se ve una bandeja con masitas y dulces.

Elian también se desquitó en su cuenta de Facebook a través de un texto: “Gente, eso de Venado Tuerto es chamu. Se debe a que EL CHANTA del organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Quiere tirar la bronca pa’ este lado. No le crean y reclamen lo suyo”, dijo y para desmantelar la mentira, argumentó: “Una, que yo no escabio y otra que no juego a la Play cuando estoy trabajando. Corrrrrrta”. Y cerró con una advertencia: “PEDAZO DE GARC@ ya te vas a poner el moño”.

En el rider filtrado por La Barra Bailable, el lugar de Venado Tuerto en el que iba a cantar L-Gante se podía leer que, además de todos los implementos técnicos como equipos de sonido, consolas, monitores, micrófonos, luces, y demás complementos, el equipo del cantante pidió una PlayStation 5 y los juegos de FIFA y Call of Duty y un TV LED de 55 pulgadas o superior para poder divertirse durante su tiempo libre.

Según la documentación, las exigencias de L-Gante constaban de:

- 2 pack de agua mineral natural

- 2 pack de energizante Monster o Red Bull

- 1 whisky Johnny Walker black (no red)

- 2 champagne Baron B Rose o Moet Rose

- 12 vasos de vidrio

- 4 copas de vidrio

- 1 hielera con cubos de hielo

- Tabla de quesos y fiambres

- Sandwiches de miga

- 2 toallas de mano blancas (nuevas)

- 1 espejo cuerpo entero

- 1 PlayStation 4 o 5 con FIFA y Call of Duty

- 1 TV 55′' LED o superior en pulgadas

- Catering de pizza, hamburguesas o comidas rápidas

Fuente.- https://www.infobae.com

11 de Octubre de 2021