Falleció el hijo del ex Secretario de Cultura, Pablo Avelluto. El ex Presidente Mauricio Macri confirmó la noticia y le envió sus condolencias en las redes sociales. El hijo del ex Secretario de Cultura Pablo Avelluto, Nicolás, fallerió el domingo a los 28 años de manera sorpresiva. Se encontraba sin vida recostado en la cama y fue hallado por su madre. La causa fue caratulada como muerte por causas de dudosa criminalidad, interviene la Fiscalía del distrito de Saavedra, a cargo del Dr. Campagnoli y se ordenó una autopsia. El joven de 28 años fue encontrado sin vida por su madre el sábado alrededor de las 20,15 horas. Estaba recostado en la cama en la vivienda situada en la calle Quesada 2637. De inmediato, la mujer llamó al 911 y al lugar arribó personal de la Comisaría 13 B de la Policía de la Ciudad Autónoma der Buenos Aires , que inició las actuaciones de rigor.

El joven fallecido era fotógrafo de la Agencia de Noticias RedAcción (ANRed) y ayudante de Producción del Gobierno porteño. La Justicia investiga las causas de la muerte del hijo de Avelluto y no descartaron ninguna hipótesis.

Un dolor inmenso por el fallecimiento de Nico, el hijo de Pablo Avelluto. Querido Pablo, no hay palabras para una pérdida semejante. Te acompaño a vos y a tu familia en este momento devastador. Mi abrazo más fuerte.

Interviene en la causa la Fiscalía del distrito de Saavedra, a cargo de José María Campagnoli , que ordenó una autopsia y hasta el momento caratuló el hecho como "muerte por causas de dudosa criminalidad".

13 de Junio de 2021