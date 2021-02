El velatorio del ex Presidente se llevaba a cabo durante toda la noche para familiares y amigos en el Salón Azul del Senado de la Nación. Por disposición de la familia el ingreso al público se cerró a la cero hora y se retomará a las siete de la mañana de este lunes. El ex Presidente Carlos Saúl Menem es velado desde este domingo en el salón Azul del Senado de la Nación. El velatorio comenzó a las 20,00 horas, cuando llegaron los restos del ex mandatario, y se extenderá hasta el lunes, según informaron fuentes oficiales. Por disposición de la familia el ingreso al público se cerró a las 0 horas de este lunes, y se retomará a las 7 de la mañana. El velatorio del ex presidente continuaba durante toda la noche para familiares y amigos.

El cuerpo del Senador riojano, quien falleció a los 90 años, fue recibido en el Congreso por la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, minutos después de las 20 horas. La ex mandataria acompañaba a la ex esposa de Menem, Zulema Yoma, su hija Zulemita, su hermano Eduardo y sus nietos.

Custodiado por granaderos, rodeado de varias ofrendas florales, una cruz y el símbolo islámico de la luna creciente y la estrella, el féretro fue cubierto con varias banderas argentinas y una camiseta de River, club del cual era hincha el ex presidente.

Tal como estaba previsto, la despedida incluyó un momento íntimo con sus familiares para luego permitir el ingreso de dirigentes, amigos y allegados hasta el lunes, cuando se retiren sus restos para su inhumación enel cementerio Islámico de San Justo, donde está enterrado su hijo Carlos Menem Jr.

Los primeros dirigentes políticos en llegar al velatorio para despedir al ex mandatario fueron Miguel Ángel Pichetto, Daniel Scioli, Eduardo Duhalde, Carlos Corach, León Arslanian, Oraldo Britos y Aldo Carreras. También estuvo presente Rodolfo D'Onofrio, presidente de River.

También estuvo el presidente Alberto Fernández, despidiendo los restos de Carlos Menem. El mandatario llegó acompañado por la primera dama Fabiola Yañez, y ambos saludaron afectuosamente y dialogaron con la familia congregada alrededor del féretro.

La familia decidió además no permitir acceso a la prensa, y solo hay transmisión institucional por Senado TV y su canal de YouTube.

En este marco, un grupo de ciudadanos recibió en las puertas del Congreso el cortejo fúnebre, con un aplauso y la arenga de “Vamos, Menem”, una de las consignas de campaña del fallecido ex mandatario. Pasadas las 21 se habilitó el ingreso del público por la explanada del Palacio en la avenida Rivadavia y Entre Ríos.

Carlos Menem, quien nació el 2 de Julio de 1930 en Anillaco, La Rioja, fue Jefe de Estado de la Argentina entre los años 1989 y 1999, y con anterioridad había sido gobernador de su provincia natal durante los períodos 1973-1976 y 1983-1989. Desde 2005 venía desempeñándose como senador nacional.

15 de Febrero de 2021