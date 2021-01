Su ex esposa Zulema Yoma aseguró que "está bastante mejorcito" y está consciente. El ex Presidente Carlos Menem ya salió del coma al que fue inducido el 24 de diciembre pasado y está "bastante mejorcito" aseguraron desde su familia a la agencia de noticias EFE. Menem, de 90 años de edad, fue internado el 15 de diciembre en el Sanatorio Los Arcos para un control médico prostático, y ya allí se le diagnosticó una infección urinaria que complicó sus problemas cardíacos. El día de Nochebuena fue inducido al coma tras sufrir un fallo renal en medio de su delicado estado de salud. "Menem está gracias a dios bastante mejorcito, por suerte", señaló este viernes su ex esposa Zulema Yoma. Zulema confirmó además que ya salió del coma y está consciente. También Luis Daer, abogado de Menem, afirmó que su representado está mejor: "está sin el respirador y eso es bueno", agregó. El ex mandatario estuvo internado en 2020 en otras dos ocasiones, lo que no le impidió tras ser dado de alta participar de diversas sesiones del Senado de forma virtual.

Fuente.- https://www.minutouno.com

9 de Enero de 2021