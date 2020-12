El ex Presidente de 90 años fue internado en una clínica porteña. En julio había estado hospitalizado durante casi 25 días. El ex Presidente Carlos Menem fue internado este martes, en donde ya había ingresado en Julio pasado. El actual senador de 90 años tuvo dos internaciones previas en los últimos meses. La última hospitalización fue a fines de Julio, cuando permaneció casi 25 días. La primera vez que ingresó en el Instituto del Diagnóstico fue tras presentar síntomas similares al coronavirus, pero le hicieron el test y dio negativo. Quedo internado y tras un cuadro de neumonía fue dado de alta. Al momento no hay un parte oficial sobre la salud de Carlos Menem y que confirme las razones por las que fue hospitalizado. Según informaron en C5N, desde su entorno indicaron que habría tenido un problema con una sonda y lo internaron de manera preventiva, aunque fueron tres las ambulancias que llegaron a su domicilio.

Fuente.- https://www.minutouno.com

15 de Diciembre de 2020