Se conoció que el reconocido periodista de gráfica, radio y televisión, Juan Carlos Pérez Loizeau, dejó de existir a los 91 años. Qué difícil se torna conocer el deceso de uno de los periodistas más encumbrados de nuestro país. Juan Carlos Pérez Loizeau ha fallecido, a los 91 años, y el equipo Campeones, en donde firmó varias notas en las revistas Campeones y ONE, se muestra consternado ante semejante desaparición. Pérez Loizeau se hizo afín al público durante la década del ochenta, cuando condujo en Canal 13 el noticiero "Realidad", pero su formación periodística se basó en la gráfica, en donde trabajó en el diario "La Nación" y en la revista "El Gráfico" durante varios años sobre automovilismo. Con las carreras, su labor se extendió luego en el canal de Constitución con coberturas de las competencias nacionales, y también en Canal 7, con las transmisiones de las Temporadas Internacionales y los GP de Argentina de Fórmula 1. “Yo alcancé a tener cinco trabajos simultáneos. A veces me da vergüenza decirlo pero le doy gracias a Dios del trabajo que me dio”, manifestó en varias oportunidades sobre la profesión, con la cual recorrió el mundo cubriendo noticias, carreras y temas de interés. Durante más de cincuenta años de trayectoria, Pérez Loizeau recorrió varias redacciones como las de Sport ilustrado, diario La Prensa, Convicción, Extra, Confirmado, Automundo y Mujer. También en las radios Argentina, Splendid, Del Plata, Libertad y Continental.

En TV, tras su labor en Canal 13 pasó a ser el presentador de "Nuevediario", en Canal 9, a partir de 1984; más tarde pasó a conducir el noticiero de Canal 2 de La Plata, y luego en Canal 11 y Canal 7 (ATC), en donde además estuvo a cargo del noticiero ECO, que se transmitía en dúplex con Televisa de México, y ocupó el cargo de gerente de noticias.

A la par, realizaba un programa de tv por cable en donde seguía vinculado al mundo de las carreras y la actualidad de la industria y el mercado automotor. También escribió el libro "200.000 Kilómetros de recuerdos", en donde repasa sus vivencias y anécdotas con los pilotos y las carreras que cubrió.

Quienes integramos el equipo Campeones, en nombre de nuestro director Carlos Alberto Legnani y su familia, enviamos las condolencias a sus seres queridos, y expresamos nuestro pesar ante la pérdida de un hombre que además de ser un respetuoso profesional fue mejor padre, esposo y amigo.

Fuente.- https://www.campeones.com.ar

28 de Noviembre de 2020