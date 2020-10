El ex futbolista y actual comentarista ingresó este martes al Sanatorio Los Arcos de la Capital Federal. Pocos días después de confirmarse que se había contagiado Coronavirus (COVID-19), Diego Latorre tuvo que ser internado luego de que se le agravara su cuadro de la enfermedad. En el transcurso de este martes, el ex futbolista y actual comentarista de fútbol de la cadena ESPN ingresó en un sanatorio de la Capital Federal por un cuadro de neumonía leve y fiebre alta. Fue el propio Latorre el que lo comunicó a través de sus redes sociales. Acostado en la cama de su habitación, con el barbijo puesto, una de las caras más reconocidas de las transmisiones de fútbol contó cómo es su estado de salud. “Hola gente, cómo están. Acá estoy, internado en el Sanatorio de Los Arcos con un cuadro de neumonía leve”, dijo el ex jugador surgido en las divisiones inferiores de Boca. Y agregó: “Hice los estudios y el cuadro general es bueno, así que vamos para adelante”.

Luego de conocerse que su hija dio positivo el test de coronavirus, se confirmó que el delantero campeón de la Copa América 1991 con la selección argentina que dirigió Alfio Basile también contrajo la enfermedad. Lola Latorre, participante de Cantando 2020, comparte equipo con Lucas Spadafora y la coach Natalia Cociuffo: los tres resultaron contagiados.

A partir de esta noticia, tanto Diego como la periodista Yanina Latorre, su esposa, tomaron la precaución de aislarse y no concurrir a sus lugares de trabajo.

Justamente, este martes en horas de la mañana, la pareja de Gambetita contó detalles de cómo estaba pasando la familia el aislamiento después del positivo de la hija del matrimonio. “Diego está internado, está bien. Yo les dije que hoy se había levantado peor, no tuvo un buen día, se sintió muy mal todo el día”, explicó.

“Tenía mucho sueño, tenía chuchos de frío, le empezó a subir la fiebre. Su médico activó el protocolo y lo llevaron a Los Arcos”, agregó Yanina en el programa Los Ángeles de la Mañana que se emite por Canal 13.

En diálogo con sus compañeros de trabajo, Yanina dio detalles de los exámenes que le realizaron a su esposo una vez que ingresó en el instituto médico ubicado en el barrio de Palermo. “Le hicieron los estudios. El TAC (Tomografía axial computarizada) le salió que tiene una neumonía leve, pero oxigena bien y los signos vitales están bien. No tiene que tener respirador ni nada, pero bueno, es una neumonía y ya pasaron varios días desde que tiene Covid”.

Al mismo tiempo, Yanina contó que sus hijos están tristes por la situación que atraviesa su padre. “Se siente culpable porque dice que ella lo contagió”, dijo la esposa de Latorre por el sentimiento de Lola. “Dieguito está angustiado, yo también. Ahora espero que acá siga todo tranquilo. Espero estar bien para cuidar a mis niños y que Diego se recupere pronto y pueda volver a casa”, agregó.

Antes de confirmarse que era positivo de COVID-19, el ex atacante de Racing se ausentó del programa ESPN Fútbol Club que comparte los lunes con Alejandro Fantino, Mariano Closs, Oscar Ruggeri y Miguel Simón. Además, no fue de la partida en las transmisiones de los últimos partidos por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Foto.- Captura del video, testimonio de Latorre internado con Coronavirus (COVID-19)

28 de Octubre de 2020