Minutos después del “Banderazo Federal” realizado ayer en la puerta del campo familiar, el ex ministro de Agricultura volvió a criticar a su hermana y al dirigente social Juan Grabois. “La propiedad privada se defiende con el cuerpo. Nos amparan la Constitución y las leyes”, dijo. Tras el “Banderazo Federal” realizado ayer por más de 400 productores y ciudadanos en la puerta del establecimiento rural Casa Nueva, en el distrito entrerriano de Santa Elena, el ex ministro de Agricultura y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, dialogó a solas con Infobae. Tras recibir el afecto de su mujer e hijos, una vez que finalizó el acto donde hizo uso de la palabra, el ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri reiteró sus críticas al Gobierno Nacional y de Entre Ríos, y también agradeció el respaldo de los productores, entidades del campo y del empresariado nacional e internacional. Etchevehere se refirió al estado actual de la denuncia que presentó junto a dos de sus hermanos y su madre de la usurpación del campo, por parte de su hermana Dolores Etchevehere y del dirigente social, Juan Grabois. Pero además, transmitió su preocupación por el aumento de casos de tomas de tierras.

Hay cien usurpadores en un campo haciendo todo tipo de acusaciones, con un relato y no presentan ningún tipo de documentación

Bajo una intensa lluvia que cayó en el día de ayer en gran parte de la tierra entrerriana, luego de varios meses de intensa sequía, Luis Miguel Etchevehere realizó la siguiente entrevista con este medio.

- ¿Cómo está la causa judicial? ¿Qué expectativas tienen para lo que se viene?

- El Juez Raúl Flores está recusado, entre otras cosas, por una manifiesta imparcialidad. La causa fue apelada, no solo por el abogado querellante, que es el doctor Rubén Pagliotto, sino también por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa. El abogado pidió habilitación de día y hora, y eso ahora va a los tribunales de Paraná. Ahí se sorteará el Juez de segunda instancia que deberá atender el asunto.

- ¿Cuánto puede demorar la resolución del conflicto?

No sé exactamente. Esperemos que sea lo más ágil y pronto posible. Porque acá hay una verdadera y evidente situación de injusticia y totalmente irregular. Hay cien usurpadores en un campo haciendo todo tipo de acusaciones, con un relato y no presentan ningún tipo de documentación que acredite que tienen algo que ver con el campo. Por otro lado, los dueños legítimos estamos afuera.

Juan Grabois es una persona con mucho poder y muy apoyada por el máximo poder político

Quiero destacar el pedido que hizo el fiscal Sobko y la fiscal Bessa al Juez Flores en su momento, donde ellos dijeron que habían determinado con la prueba testimonial y documental que pudieron recabar durante tres o cuatro días, donde habían determinado que la verdadera propietaria del establecimiento Casa Nueva, es Las Margaritas Sociedad Anónima. Y se constató que los ocupantes no tienen ningún tipo de relación con esa sociedad.

- ¿Pudo encontrar alguna explicación a lo que está sucediendo?

- Si, la explicación es que hay un estudio jurídico, encabezado por Juan Grabois, que presta el servicio de ocupación de tierras. En este caso con un ejercito propio, formado en su mayoría por personas que son empleadas del Estado o que viven del Estado, y que también Juan Grabois presta el servicio de proveer de funcionarios nacionales en las audiencias de parte en la Justicia de las provincias y presta el apoyo a dormir al campo ocupado también a funcionarios de la Nación.

Juan Grabois es una persona con mucho poder y muy apoyada por el máximo poder político. Por el otro lado están la Constitución, las leyes, de ese lado estamos nosotros, es decir del lado del respeto a la ley pero con toda la firmeza y la convicción.

Lo más importante de todo esto es que cada uno cumpla su rol. En las últimas horas nos empezaron a llegar versiones que algún alto funcionario de la provincia de Entre Ríos estaría queriendo encontrar un acuerdo en que nadie quede mal. La cuenta que saco yo es que el que no quiere quedar mal es el gobernador. No nos vamos a prestar a ningún a acuerdo espurio. No vamos a negociar con los usurpadores y muchísimo menos para tratar de salvar alguna responsabilidad al gobernador de la provincia. Le digo al gobernador de Entre Ríos (Gustavo Bordet) que asuma su responsabilidad. Una vez que la Justicia dicte y disponga el desalojo del campo, tiene que cumplir la función que tiene el a través de la policía de desalojar a los ocupantes ilegales.

- ¿Cómo explica el proceder de su hermana Dolores Etchevehere?

- Es una delincuente igual que Juan Grabois. Hace 2 años que ya no es más socia nuestra. Por más que sea hermana nuestra no quita que pueda cometer un delito. Y encima un delito agravado por el vínculo. El artículo 181 del Código Penal dice claramente que aquel que usurpare un bien y qué perturbare la posesión del bien mediante violencia, engaño o abuso de confianza, está cometiendo el delito de usurpación. Entonces no hay ningún atenuante al revés es un agravante el parentesco.

Es una persona que no es socia de la firma Las Margaritas SA y simplemente se metieron en el campo cien personas y un relato. Claro para usurpar hay que tener el ejército de Juan Grabois y por otro lado contar con un relato para confundir, para tratar de engañar, para mentir y provocar dudas y hacer denuncias. Eso es lo que está sucediendo.

Del otro lado, está comprobado en la Justicia, incluso como lo dijeron los fiscales, nos encontramos los dueños legítimos de ese bien.

Por más que sea hermana nuestra no quita que pueda cometer un delito. Y encima un delito agravado por el vínculo

- ¿Considera que hay algún tipo de represalia hacia vos detrás de la toma del campo familiar?

- Si hay una represalia, es más grave. Reafirmo y confirmo todo lo que pienso y dije del kirchnerismo, desde que apareció dicha fuerza política. Si piensan que voy a cambiar de idea, todo lo contrario. Cada cosa que hacen ellos me reafirma que todo lo que dije como presidente de la Sociedad Rural Argentina y lo que hice como ministro de Agricultura, era lo que había que hacer. Y si lo tuviera que hacer de vuelta, lo haría igual o más. Evidentemente es gente maligna que quiere romper el tejido social y no por un fin loable, sino por un fin económico. No roban para la revolución, están robando para ellos porque son inútiles. No son capaces de mantenerse a sí mismos con su trabajo. Entonces le roban al que hizo, al que trabaja.

- ¿Por qué te quedaste en la puerta del establecimiento con tus hermanos?

La propiedad privada se defiende con el cuerpo. No es retórica, no es dialéctica. No nos pueden arrebatar las cosas, ya que nos amparan la Constitución y las leyes. Entonces la mejor manera de demostrar interés no es quedarme como Juan Grabois en Barrio Norte, en Buenos Aires, habiendo mandado a un grupo de delincuentes a tomar un campo.

Si acá ganan los usurpadores, no habrá seguridad jurídica en la Argentina

Además, porque me importa defender la propiedad privada y que no me roben mi tierra, me voy a quedar hasta el día que saquen del brazo al último usurpador. Hasta ese día, no me voy a mover de la puerta del campo.

- ¿Habló con el ex presidente Mauricio Macri en estos días?

- Hablé con todo el mundo. Me llamo todo el país y quiero agradecer las señales de apoyo y acompañamiento de todo el espectro político y gremial, de las entidades productores, no sólo del campo sino de otras cámaras empresariales, de todos los rubros de la Argentina y de muchos países del mundo.

Hay mucha expectativa con lo que va a pasar acá. No lo tomo como algo hacia mi persona y mi familia. La gente toma todo esto como un caso bisagra de lo que puede ser la propiedad privada de acá en más. Si acá ganan los usurpadores, no habrá seguridad jurídica en la Argentina. Si ganan los usurpadores vamos a caer en la barbarie, en la lógica del garrote, en la lógica de la fuerza del más fuerte, sin embargo tiene que ganar la Justicia. La Justicia tiene que restituir el bien a los legítimos dueños y que quede el antecedente y la jurisprudencia que se pueden sacar los usurpadores. No tienen que tener miedo los jueces. Aplicando la ley y la lógica, la Justicia va a seguir acompañando y ayudando a mejorar y engrandecer a la República.

Por Juan Martín Melo

Fuente.- https://www.infobae.com

26 de Octubre de 2020