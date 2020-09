Tras frustrado traslado: En máximo secreto, Báez ya está cumpliendo prisión domiciliaria en un domicilio alternativo

Tras los fallidos intentos de ingresar al Country Ayres de Pilar y su retorno al penal de Ezeiza, el empresario Lázaro Báez dejó la unidad penitenciaria y fue trasladado a un domicilio alternativo. Tras los fallidos intentos de ingresar al country Ayres de Pilar y su retorno al penal de Ezeiza, el empresario Lázaro Báez dejó la unidad penitenciaria y fue trasladado a un domicilio alternativo, confirmaron fuentes judiciales a Ambito.

Durante este miércoles se llevó a cabo un operativo sigilo en donde se trasladó al empresario para que cumpla con su arresto domiciliario tras a decisión de la justicia. Las mismas fuentes aseguraron que Baez no está en el barrio porteño de Belgrano donde se realizó esta noche una protesta por su posible llegada y tampoco se dirigió hacia el barrio privado de Pilar donde no pudo ingresar el lunes pasado. El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso el lunes el arresto domiciliario de Báez, imputado por supuesto lavado de dinero, entre otros delitos, pero el empresario no pudo ingresar a su casa de ese country, en el Gran Buenos Aires, porque vecinos de ese barrio lo impidieron e incluso dañaron un vehículo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Más temprano, la sociedad que administra el Barrio Cerrado Ayres de Pilar pidió a la justicia que "evalúe" fijar un "domicilio alternativo" para Lázaro Báez a fin de "preservar la seguridad de los habitantes" del country, quienes el lunes último impidieron el ingreso del empresario, ordenado por el Tribunal Oral Federal 4 para que cumpliera allí su detención domiciliaria.

Sin embargo, en una carta que dirigió a los vecinos del barrio privado, la administración afirmó que se mantendrá "a derecho frente a lo que disponga la justicia y no permitirá ningún tipo de excepción", aseguró que "nunca" fue impedido el ingreso de Báez y de las fuerzas de seguridad y pidió que "cualquier tipo de manifestación pública sea pacífica, respetuosa y sin olvidar las normas de seguridad y aislamiento sanitario".

Fuente.- https://www.ambito.com