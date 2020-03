El empresario falleció el miércoles a los 79 años, luego de estar internado desde el martes pasado en un sanatorio de la Capital Federal. El Director del diario La Nación, Bartolomé Luis Mitre , murió este miércoles a los 79 años de edad. El martes pasado había sido internado en un sanatorio, donde permaneció en terapia intensiva.

Su hija Esmeralda Mitre contó que su padre estaba en terapia porque había tenido un transplante de riñón y estaba inmunodeprimido.

"No puede no estar controlado. Fue como siempre a hacerse un chequeo en el sanatorio y lo pusieron un rato en terapia para ver cómo estaba. Pero está muy bien, entre hoy y mañana vuelve a su casa. No hay nada grave", aseguró su hija en diálogo con la revista Caras días atrás. Mitre estaba casado con Nequi Galotti y tenía cinco hijos, la actriz Dolores, Rosario, Bartolomé, Esmeralda y Santos, el más chico, fruto de su relación con la conductora y ex modelo. Bartolomé Mitre era tataranieto del general Bartolomé Mitre, quien fundó el diario el 4 de enero de 1870. Además de dirigir La Nación, fue miembro del directorio de Papel Prensa S.A. y fundador y presidente del Grupo de Diarios América.

En 2017, la Corte Suprema de la Nación confirmó su sobreseimiento y el de otras personas en la causa en la que se investigaba la transferencia de acciones de Papel Prensa durante la última dictadura militar.

Durante los últimos días, y con su padre ya internado, Esmeralda le dedicó varios posteos en Instagram. "El mejor papá del mundo", fue uno de ellos. Además, destacó el vínculo que tuvo con Santos, su hermano menor. "Papá, te deseamos fuerza tus dos pimpollos más chicos en este día tan especial. Gracias por darme a mi hermanito", escribió la actriz en su último posteo.

En enero de este año, Galotti también expresó su amor por su marido y su hijo. "Amor sin fin", comentó junto a una foto de ambos juntos.

