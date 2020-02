Fue Secretario de Comercio Interior de Alfonsín, ex Vice Ministro de Economía de Duhalde y ex Director del INDEC con Macri. El ex Director del INDEC falleció a los 73 años. En Marzo de 2016, poco después de la asunción de Mauricio Macri, había revelado públicamente que padecía cáncer. "Me detectaron un linfoma un par de semanas después de que asumí, pero es de carácter muy incipiente y de una conformación celular que hace que el proceso sea curativo", explicó en aquel entonces.

Foto.- NA -Jorge Todesca, fue titular del INDEC durante la gestión de Mauricio Macri.

Fuente.- https://www.ambito.com