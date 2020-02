A poco más de un mes para que el Ministerio de Transporte de la Nación defina la continuidad de los micros de doble piso en rutas nacionales, empresas del sector ya usan tecnología en tiempo real para mejorar el mantenimiento y hacer un seguimiento en sus unidades.

Este viernes inicia la restricción a la circulación de camiones por el feriado largo, para viernes, sábado y martes, pero habrá libre circulación durante el domingo y lunes. Próximos al primer feriado extra largo de 2020, más de 200 micros de larga distancia usarán tecnología en tiempo real para registrar y reducir los riesgos de siniestralidad vial en las rutas argentinas, en un contexto en el que crece la preocupación por los parámetros de seguridad en los medios de transporte y donde, según datos oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial entre 2017 y 2018, 38 por ciento de las víctimas fatales se suelen concentrar en seis de los principales centros turísticos del país.

“Son varias las empresas de transporte de pasajeros que están trabajando con esta tecnología de seguridad vial, que permite identificar tanto sea maniobras fuera de lo habitual, frenadas abruptas, como también excesos de velocidad. Así también ofrecen un botón de pánico para los choferes, para accionar de forma temprana en caso de robo o siniestro, sensores de puertas, y seguimiento online de la unidad”, explica Gastón Garat, Gerente Nacional de Ventas de Strix by LoJack.

Expertos en seguridad vial de Strix By LoJack señalan que las empresas estarán particularmente atentas al funcionamiento de las flotas de micros de larga distancia este fin de semana. “Si bien rige una veda a la circulación de camiones desde el viernes al mediodía y hasta el martes 25, lo cierto es que el domingo 23 y lunes 24 no habrá prohibición para circular y el tránsito de trasporte de pasajeros de larga distancia funcionará normalmente”. Al igual que como ocurrió en los últimos siniestros, el historial de estadísticas muestra que las víctimas fatales suelen concentrarse en el grupo de personas más jóvenes, que va entre los 15 y los 24 años de edad. “Es habitual ver que familias y grupos de chicos jóvenes aprovechan cada vez más los fines de semana que incluyen feriados para hacerse una escapada hacia alguno de los principales centros turísticos del país. En este sentido, los micros de larga distancia siguen siendo una opción accesible para muchos de ellos”, describe Gastón Garat. En los últimos tres años hubo 16 vuelcos de micros de dos pisos, con un saldo de 66 muertos y 270 heridos en el país. “Lo que hemos notado es que son varias las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia que trabajan proactivamente en lo que es el mantenimiento preventivo de su flota de ómnibus y que la adopción de tecnologías basadas en Internet de las cosas como lo es Strix By LoJack crece en un segmento donde el sector logístico supo ser pionero”, agrega el ejecutivo.

En la actualidad el mercado está cambiando y Strix By LoJack acompaña en esta transformación digital, para brindarle a sus clientes soluciones de alerta temprana y seguridad vial.

Acerca de Strix By LoJack

Strix es la evolución de LoJack que llegó para que puedas cuidar todo lo que querés. Una aplicación con muchas soluciones para cuidar tu casa, tu auto, tu familia y todo lo que más querés

Somos una empresa líder en rastreo vehicular en constante búsqueda de evolución. En Strix implementamos lo último en tecnología para ofrecerle tranquilidad a nuestros clientes, brindando soluciones para que puedas estar siempre conectado con todo y todos. En un mundo en constante cambio, te acompañamos en esta transformación digital.

Para más información visite strix.com.ar



Gentileza.- Victoria Perckis - MagmaComms - Consultores