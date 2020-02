La mayoría de las grandes empresas alrededor del mundo poseen un Departamento de Recursos Humanos (RRHH) que gestiona no solo él será de reclutamiento de personal, sino todo una estrategiade recursos humanos que busca optimizar y medir el desempeño de los empleados de la empresa.

En los resultados de estas pruebas pueden ser de tipo evaluación 360 grados, es decir que realizan una autoevaluación de desempeño, pero también evaluaciones entre pares, de jefes hacia sus empleados y viceversa, o incluso de clientes para con los empleados.

En ellas a veces surgen inconvenientes con algunos empleados en cargos jerárquicos que si bien tienen muchos conocimientos del área se vuelven nocivos para la compañía.

Este tipo de personas es lo que se llama líderes negativos y en esta nota te daremos los mejores tips para identificarlos y ayudarlo a que cambie su postura en busca de un bien común en toda la empresa.



Características de un líder negativo



1- Individualismo

Un líder nocivo solo piensa en sus propias necesidades y objetivos, y actúa como si el resto no importara en absoluto. Tiene una relación con sus subordinados distante donde solo le importa que cumplan los objetivos propuestos para de esta manera poder lucirse frente a dueños o CEOs.

Es muy común que los equipos de trabajo liderados por este tipo de líderes haya competencia entre pares, sensación de injusticia y falta de valoración. Por ende es muy típico un mal clima laboral reinante .



2- Falta de empatía

Justamente, como este tipo de personas se caracteriza por ser egoístas, es muy difícil que establezca vínculos sólidos con su equipo de trabajo . Es muy común ver qué sus relaciones interpersonales son torpes y erráticas, y la solución cuando hay algún tipo de problema laboral es reemplazar un recurso en lugar de analizar y solucionar el conflicto que está sucediendo.



3- Amiguismo falso

Algunos malos líderes en lugar de crear relaciones distantes juegan a hacerse los amigos de sus empleados, invitándolos a tomar cervezas o haciendo comentarios personales en plena jornada laboral.

Este tipo de comportamiento es nocivo porque se desfiguran los roles, y al no haber una relación real de amistad o compañerismo se desatan discusiones o falsas expectativas que al no concretarse se vuelven en contra de los objetivos de la empresa.



4- No potencia las virtudes y realza los defectos

Todos los seres humanos tenemos virtudes y defectos, y cuando una persona se encuentra en un ambiente laboral donde solo se destacan aquellas debilidades que se poseen se generan inseguridades y empleados con baja autoestima, que rinden mucho menos y no logran potenciar sus verdaderos dones.

Charlar y hablar de las debilidades es un punto fuerte en una empresa porque permite corregir y mejorar, pero cuando ese tipo de charlas se convierten en bullying corporativo es cuando los problemas comienzan a aparecer.

Es por ello que los métodos de evaluación de desempeño son una manera objetiva e independiente de medir el rendimiento, desprendiéndose de la mirada nociva del líder negativo.



5- Piden sin dar

El equilibro en una oficina se da cuando cada empleado da lo mejor de sí y recibe beneficios y satisfacción al realizar su tarea cotidiana. Cuando lo que se pide de un colaborador es muy alto, y lo que se le da es a su vez muy poco se produce un desequilibrio negativo que provoca caos laboral y falta de resultados.

Fuente.- https://www.infoplatense.com.ar

Gentileza.- Marianela - Marketing y Comunicación - Empirika