La compañía de casi 90 años de antigüedad incumplió pagos a los proveedores a fines del año pasado. El principal exportador de productos de soja procesada del país hizo la presentación ante la Justicia. La compañía atravesaba una serie de deudas y tomó un crédito multimillonario con el Banco Nación durante el macrismo que luego no pudo pagar.

La empresa Vicentin, principal exportador de productos de soja procesada del país, solicitó a la Justicia la apertura de un concurso preventivo debido a las dificultades financieras que atraviesa, informó la compañía en un comunicado. Vicentin se vio forzada a vender una porción de su participación en un emprendimiento que tiene junto con Glencore en diciembre, cuando sus gastos en una expansión dejaron a la empresa expuesta a la crisis económica de Argentina.

"La empresa reitera que perseguirá sin descanso, aún en este contexto, sus objetivos prioritarios de defender sus fuentes de trabajo, rehabilitar su operatoria industrial y comercial y concretar una restructuración de sus pasivos en condiciones y términos que sean mutuamente fructíferos para acreedores y para la empresa", explicó Vicentin en un comunicado.

En un comunicado, el Directorio de Vicentin informó que “en el día de la fecha ha solicitado la apertura de su concurso preventivo ante el Juzgado de Primera Instancia Distrito Nro. 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de Reconquista”.

Cabe recordar que durante el Gobierno anterior que encabezó Mauricio Macri, Vicentin pidió un préstamo de más de $18.000 millones al Banco Nación, el cual luego no pudo afrontar. La empresa venía en un proceso de endeudamiento que no pudo solventar pese a ese multimillonario crédito.

En total, la deuda de Vicentín es de US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y, otros US$ 350 millones, con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, con $ 18.000 millones, seguido por el Provincia con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.

Vicentin insistió en el comunicado con que “no se abandonarán los pasos ya dados para alcanzar la culminación del plan de acción delineado en el comunicado del 5 de febrero de 2020, a cuyo fin Vicentín se propone continuar trabajando con sus proveedores y productores granarios sobre la base de las condiciones ya planteadas; como así también seguirá manteniendo las conversaciones avanzadas con el Banco de la Nación Argentina y demás Instituciones Oficiales y con el resto de las Instituciones Financieras, todo ello con el objeto de llegar a un acuerdo general apoyado en un plan de negocios sustentable sobre esas bases y en el marco de este nuevo contexto”.

Por último, concluyó: “Confiamos contar con el apoyo y la comprensión de todos nuestros proveedores y clientes, de las autoridades y de las entidades financieras, locales e internacionales, para poder atravesar exitosamente esta difícil coyuntura y recuperar la dinámica de trabajo, producción y bienestar para todas las comunidades con las cuales interactuamos en nuestros 90 años de trayectoria empresaria”.

