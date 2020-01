El martes se llevó a cabo un tractorazo que concentró a decenas de productores en la ciudad bonaerense de Pergamino. La movilización es una más de las protestas que el sector agropecuario inició hace ya unas semanas, luego de que se confirmara la suba de las retenciones. Además, se da justo antes de que comience el debate por la Ley impositiva que impulsa Axel Kicillof y que algunos legisladores y dirigentes de la oposición ya adelantaron que apoyarán. “Hay más de 200 tractores, cientos de camionetas, gente en las veredas con banderas, y más de 20 cuadras de caravana”, le contó a Infocampo el diputado provincial Lucho Bugallo (CCARI), que asistió junto a los diputados nacionales Lucila Lehmann (Coalición Cívica Santa Fe) y Pablo Torello (Juntos por el Cambio).

El documento de principios que confeccionaron con Campo Más Ciudad

1) Campo+Ciudad se constituye como una agrupación de ciudadanos apartidaria e independiente de cualquier otra entidad u organización. La pertenencia u orientación política o institucional de sus integrantes es respetada pero no representa, bajo ningún punto de vista, la de la agrupación.

2) Campo+Ciudad existe con los objetivos de:

a) Exigir el cumplimiento de los principios republicanos fundamentales: independencia de los poderes del Estado, periodicidad de los cargos públicos, comunicación clara y transparente de los actos de gobierno.

b) Defender la propiedad privada y exigir al Estado que la respete y la proteja, según lo establecido en la Constitución Nacional.

c) Impulsar el federalismo, y oponerse a toda transferencia de recursos que postergue el desarrollo de las regiones que los generan en beneficio del Estado Nacional.

d) Proteger los intereses de los actores productivos, tanto urbanos como rurales, de cualquier rubro o sector, a quienes consideramos los únicos generadores de riqueza y motor de crecimiento del país.

e) Promover la búsqueda de justicia y la lucha contra la impunidad en todos los niveles. El desarrollo sólo es posible cuando quien cumple la ley es respetado y quien no lo hace es castigado.

3) Campo+Ciudad se compromete a peticionar y manifestarse en paz, sin violencia y dentro de los límites que marca la ley, en la medida en que el gobierno respete la Constitución y los principios republicanos y democráticos.

4) Quienes se declaran parte de Campo+Ciudad manifiestan su compromiso con estos principios, manteniendo su independencia y libertad de opinión y expresión en cualquier otro asunto. Las opiniones vertidas a título personal por integrantes de la agrupación no necesariamente representan el punto de vista de C+C, pero no serán sujetas a censura de ningún tipo en la medida en que no sean emitidas en nombre de la agrupación.

Por Marina Friedlander

Fuente.- https://www.infocampo.com.ar