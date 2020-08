Falleció el hombre enfermo de cáncer al que sus hijas quisieron despedir, no las dejaron ingresar y el Gobierno de San Luis les había negado el ingreso a la provincia en diez ocasiones por la cuarentena

Las hijas habían conseguido la autorización que el Gobierno la provincia de San Luis luego de ser rechazadas varias veces, pero no llegaron a verlo ya que falleció en las últimas horas. El lunes, a medianoche, falleció Martín Garay, el hombre que padecía un cáncer terminal y cuyas hijas Antonela y Victoria no pudieron despedir por la cuarentena, el Gobierno de San Luis les había negado el ingreso a la provincia en diez ocasiones por la cuarentena. Allegados a la familia confirmaron la triste noticia. Sus hijas habían obtenido recientemente el permiso del Comité de Crisis para entrar a San Luis y acompañar a su padre que vivía en Quines transitaba la etapa terminal de un cáncer de pulmón. Estaban en pleno viaje en auto, desde Río Grande, Tierra del Fuego, cuando se enteraron. El caso trascendió este fin de semana, solo unos días después que el país se conmoviera con la historia de Solange Musse: la joven que falleció de cáncer sin poder despedirse de su papá porque no le permitieron la entrada a Córdoba.

Fuente.- https://www.minutouno.com