El Papa Francisco aseguró que en una conversación con el Presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania le dijo que el país ya tenía “una muy buena Iglesia evangélica” y “no necesitamos dos”.

En una conversación con los editores de las revistas de la Compañía de Jesús (Jesuitas) que tuvo lugar el 19 de mayo, y fue publicada este 14 de Junio por La Civiltà Cattolica, el Santo Padre recordó su comentario a Mons. Georg Bätzing, presidente de la Conferencia Episcopal alemana.

En la entrevista, se le preguntó al Papa Francisco qué pensaba del “Camino Sinodal” alemán, una controvertida reunión de varios años de obispos y laicos para discutir cuatro temas principales: el modo de ejercer el poder en la Iglesia, el sacerdocio, el papel de la mujer y la moral sexual.

Los participantes han votado a favor de proyectos de documentos que piden la ordenación sacerdotal de las mujeres, la bendición de personas del mismo sexo y cambios en la enseñanza de la Iglesia sobre los actos homosexuales, lo que ha provocado acusaciones de herejía y temores de cisma.

La iglesia evangélica de Alemania, una federación de 20 iglesias regionales luteranas, reformadas y unidas, ordena a las mujeres como sacerdotes y obispos y permite la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo.

“Al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, monseñor Bätzing, le dije: 'En Alemania hay una muy buena Iglesia Evangélica. No necesitamos dos'", recordó el Papa.

“El problema surge cuando el camino sinodal proviene de las élites intelectuales, teológicas, y está muy influenciado por las presiones externas. Hay algunas diócesis en las que la vía sinodal se está desarrollando con los fieles, con el pueblo, lentamente”.

Mons. Bätzing, que dirige la conferencia episcopal alemana desde marzo de 2020, dijo en una ocasión que “el Papa, incluso en la Iglesia católica, incluso con todos los poderes que se le otorgan, no es alguien que pueda hacer girar a la Iglesia de la cabeza a los pies, que es lo que nos gustaría”.

Además, Mons. Bätzing ha rechazado las preocupaciones - expresadas por los líderes de la Iglesia de Polonia, los países nórdicos y de todo el mundo - de que el Camino Sinodal pueda conducir al cisma.

Por su parte, el Papa Francisco escribió una extensa carta a los católicos de Alemania en 2019, en la que habló acerca de lo que llamó la “erosión” y el “declive de la fe” en el país, y pidió a los fieles que se conviertan, recen y ayunen, además de proclamar el Evangelio.

En la entrevista publicada este martes, el Papa se refirió a esta carta y aseguró que “la escribí yo mismo, y me llevó un mes escribirla. No quise involucrar a la curia. Lo hice yo solo".

“El original es en español y el que está en alemán es una traducción. Ahí es donde se encuentra mi pensamiento”, dijo el Santo Padre.



El futuro de la Archidiócesis de Colonia

El Papa Francisco también habló sobre el futuro del Cardenal alemán Rainer Woelki, que se ha enfrentado a intensas presiones para que renuncie al gobierno pastoral de la Archidiócesis de Colonia.

En septiembre de 2021, el Papa confirmó al Cardenal Woelki en el cargo tras una visita apostólica a la Archidiócesis y le permitió tomarse un periodo de licencia. Cuando el Cardenal de 65 años regresó en marzo de este año, la Archidiócesis anunció que había presentado su renuncia.

El Papa dijo: “Cuando la situación era muy turbulenta, le pedí al Arzobispo que se fuera durante seis meses, para que las cosas se calmaran y pudiera ver con claridad. Porque cuando las aguas están revueltas no se puede ver con claridad”.

“Cuando volvió, le pedí que escribiera una carta de dimisión. Lo hizo y me la entregó. Y escribió una carta de disculpa a la diócesis. Lo dejé en su lugar para ver qué pasaba, pero tengo su renuncia en la mano”.

El Papa Francisco prosiguió: “Lo que pasa es que hay muchos grupos de presión, y bajo presión no se puede discernir. Luego hay un tema económico para el que estoy considerando enviar un equipo económico. Para poder discernir, estoy esperando a que no haya presiones”.

“El hecho de que haya diferentes puntos de vista está bien. El problema es cuando hay presión. Eso no ayuda. Sin embargo, no creo que Colonia sea la única diócesis del mundo donde hay conflictos. La considero como cualquier otra diócesis del mundo que experimenta conflictos. Se me ocurre una en la que el conflicto aún no ha terminado: Arecibo, en Puerto Rico, lleva años en conflicto. Hay muchas diócesis así”, defendió el Papa.

El Papa Francisco destituyó en marzo al obispo de Arecibo, Daniel Fernández Torres. El obispo, que dirigía la diócesis desde 2010, calificó la decisión de “totalmente injusta”.

Traducido y adaptado por Almudena Martínez-Bordiú. Publicado originalmente en CNA.

