Anonymous advierte que TikTok ejecuta un espionaje masivo y recomienda que lo desinstalen

Según el grupo de activistas la aplicación es un malwere del Gobierno Chino que ejecuta un espionaje masivo. El miércoles el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que analiza prohibirla. El grupo de activistas Anonymous lanzó una alerta para los usuarios de TikTok.

Según una de sus cuentas de Twitter, la aplicación es un malwere del Gobierno Chino que ejecuta un espionaje masivo y recomienda desinstalarla. “Elimina TikTok ahora; si conoces a alguien que lo está usando, explicale que es esencialmente malware operado por el gobierno chino que ejecuta una operación de espionaje masivo”, señaló el grupo. El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba evaluando prohibir la aplicación china TikTok, en medio de fuertes tensiones entre Washington y Pekín. "Es un gran negocio. Mire, lo que sucedió con China con este virus, lo que le hizo este país y al mundo entero es vergonzoso", dijo, limitándose a indicar que la prohibición es "una de las muchas opciones" en estudio contra China, a la que acusa de falta de transparencia con relación a la pandemia.

Sus declaraciones se hacen eco de las de su secretario de Estado, Mike Pompeo, quien esta semana aseguró que Estados Unidos "considera" prohibir aplicaciones de redes sociales chinas, incluida TikTok, por sospechas de que Pekín las usa para espiar a los usuarios.

Este miércoles, Pompeo dijo a periodistas que el gobierno estadounidense está evaluando "cada instancia" en la que cree que los datos de sus ciudadanos, en sus teléfonos, o en sus registros de atención médica, están en riesgo.

"Queremos asegurarnos de que el Partido Comunista Chino no tenga una manera de acceder fácilmente a eso", dijo, señalando que se buscará "tomar medidas que preserven o protejan esa información".

A pesar de estas amenazas, TikTok, que niega las acusaciones de Washington, anunció el lanzamiento de una plataforma que permite a las pymes crear clips publicitarios específicos para la aplicación.

TikTok, muy popular entre los más jóvenes gracias a sus videos sobre humor, danza y música, pertenece al grupo chino ByteDance y tiene casi mil millones de usuarios en todo el mundo.

