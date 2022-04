Un pasajero de tren se puso una máscara antigás, activó un contenedor de gas y luego abrió fuego, disparando a 10 pasajeros cuando un tren subterráneo con destino a Manhattan se dirigía hacia una estación en Brooklyn, Nueva York, este martes por la mañana, dijeron las autoridades. Cinco de las 10 personas que recibieron disparos están en condición crítica pero estable y otras seis resultaron heridas en el ataque durante la mañana, dijo la primera comisionada adjunta del Departamento de Bomberos de Nueva York, Laura Kavanaugh. No se cree que las heridas pondrán en riesgo su vida, agregó la comisionada.

El sospechoso, que sigue prófugo, fue descrito como un hombre negro de unos 1,64 metros de altura y de complexión gruesa que vestía un chaleco de construcción verde y una sudadera con capucha gris.

Sewell dijo que no se sabe de dispositivos explosivos activos en los trenes. El ataque no está siendo investigado como un acto de terrorismo, pero las autoridades no han descartado nada, agregó.

El incidente comenzó alrededor de las 8:30 a.m. cuando el Departamento de Bomberos de Nueva York fue llamado a la estación de metro de la calle 36 en el vecindario Sunset Park de Brooklyn por reportes de humo. Lo que sabemos del presunto responsable del tiroteo en el Metro de Brooklyn y de los dispositivos sin explotar. La policía de Nueva York señaló que un perpetrador masculino que posiblemente llevaba una máscara de gas y un chaleco de construcción huyó de la escena hacia un lugar desconocido. La comisionada de la Policía de Nueva York dice que justo antes de las 8:30 de esta mañana, un individuo con una máscara de gas abrió un bote de su bolso, llenó el tren de humo antes de abrir fuego en el metro y la plataforma. “Un individuo en ese tren se puso lo que parecía ser una máscara de gas, luego sacó un bote de su bolso y lo abrió”, dijo la comisionada de la Policía de Nueva York, Keechant L. Sewell. “El tren en ese momento comenzó a llenarse de humo”, relató. “Luego abrió fuego impactando a varias personas en el metro y en la plataforma”, agregó Sewell.

Ella dijo que esto sucedió “mientras el tren N con destino a Manhattan esperaba para ingresar a la estación de la calle 34”.

Se informa que el individuo es un hombre negro de complexión gruesa, que vestía un chaleco construcción con una sudadera gris con capucha, dijo.

El Departamento de Policía le pidió al público evitar el área de la calle 36 y la 4ta avenida en Brooklyn, a través de un tuit.

“Espere vehículos de emergencia y demoras en los alrededores”, añadió el mensaje.

La Autoridad de Tránsito, que opera el metro, dice que también están investigando los hechos.

“Los trenes D/N/R están retenidos en estaciones en ambas direcciones en Brooklyn debido a una investigación de la policía de Nueva York en la calle 36”, tuitearon.

Escuelas de la zona, bajo cierre

Todas las escuelas en el área cercana de Brooklyn tienen una orden de "cierre", lo que significa que nadie puede salir de las instalaciones y solo los estudiantes pueden entrar, explicó un portavoz del Departamento de Educación. El portavoz no aclaró cuántas escuelas están bajo la medida ni cuán extensa será. Aumento en la violencia y los tiroteos en Nueva York El incidente se produce en medio de un aumento de los tiroteos en Nueva York en los últimos dos años y un aumento particular de la violencia en el Metro que se ha convertido en el foco de atención de la administración del alcalde Eric Adams. Ha habido 617 denuncias de delitos en lo que va del año en el sistema de tránsito, un aumento del 68% desde este punto el año pasado, según muestran los datos de la policía de Nueva York. El vecindario de Sunset Park está ubicado en la esquina suroeste de Brooklyn y alberga un barrio chino y áreas latinoamericanas. Adams, que tiene COVID-19, ha sido informado sobre la situación, dijo su portavoz, Fabien Levy.



"Mucho pánico": un testigo describe el momento del tiroteo

Un testigo que dijo que estaba en el vagón de metro donde ocurrió el tiroteo en Brooklyn describió el caos en el lugar, diciendo que vio mucha sangre en el piso y que los disparos sonaron como fuegos artificiales.

El conductor de metro dijo que el tren se retrasó debido al tráfico minutos antes de que llegara a la plataforma de la calle 36 en Sunset Park, según Yav Montano, y fue entonces cuando el humo invadió repentinamente el vagón.

Luego escuchó "lo que pensé que eran fuegos artificiales, pero ahora me entero que eran disparos y estoy agradecido de haberme escondido detrás de una de las sillas... Sinceramente, no tengo palabras para lo que he vivido", señaló.

"Estaba en la parte delantera del tercer vagón y todo sucedió en la parte trasera del mismo vehículo... Tan pronto como el humo se empezó, comenzó a engullir todo. La gente comenzó a moverse hacia la parte delantera de el auto", le dijo a CNN.

Varias personas fueron halladas con disparos cuando las autoridades atendieron una llamada por unas situación de humo en la estación de metro de la calle 36 y la 4ta avenida, aproximadamente a las 8:30 a.m., hora local, de este martes, según el Departamento de Bomberos de Nueva York. El Departamento de Policía dijo que no hay artefactos explosivos activos "en este momento" en la estación de metro. Anteriormente se encontraron "varios dispositivos sin detonar", según el FDNY.

Montano dijo que un pasajero trató de abrir la puerta del vehículo que conectaba con otro separado, pero no pudo abrirla.

"Había sangre en el piso. Había mucha sangre por el piso. Y en ese momento, no pensé que fuera un tiroteo porque sonaba como fuegos artificiales. Todo lo que vi fue gente pisoteándose unos a otros, pisoteándose unos a otros, tratando de entrar por la puerta que estaba cerrada con llave y con mucho pánico. Pero, afortunadamente, el tren se movió rápidamente a la siguiente parada y todos salieron del tren a toda prisa", dijo.

Él tenía puesta una mascarilla en el tren, pero ya no podía usarla porque estaba "negra de humo".

Calculó que entre 40 y 50 personas iban con él en el vagón del metro. Montano dijo que trató de esconderse y hacer espacio para una anciana cerca de él. Ella "incluso me entregó su pequeño spray de pimienta de su bolso en caso de que algo sucediera. Me lo dio de su bolso y me dijo que lo usara por si acaso", dijo.

Grabó un video corto, pero un hombre a su lado le aconsejó que guardara su teléfono.

Montano dijo que ahora está trabajando en Williamsburg, Brooklyn.

Foto.- Portada - Crédito - Spencer Platt/Getty Images - Autoridades de Nueva York responden a un tiroteo en una estación de metro en Brooklyn, Nueva York. Foto.- 1.- Crédito - Kay Xie - Según la policía, un hombre que posiblemente llevaba una máscara de gas y un chaleco de construcción naranja huyó de la escena hacia un lugar desconocido. Esta es una imagen de la plataforma del metro tras el tiroteo. Foto.- 2 -Crédito - Spencer Platt/Getty Images - La policía y los servicios de emergencia se reúnen fuera de la estación de metro en Brooklyn, donde se reportó un tiroteo el 12 de Abril de 2022.

Fuente.- https://cnnespanol.cnn.com

12 de Abril de 2022