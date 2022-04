La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió que este sea el castigo por golpear a Chris Rock en la última edición de la ceremonia. Aún podrá ser elegido para nominaciones y ganar futuros premios. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió cual será la sanción para Will Smith tras golpear a Chris Rock en la última edición de los Premios Oscar. El actor no podrá volver a asistir a la ceremonia de premiación, o a ningún otro evento organizado por la Academia, por los próximos 10 años. Smith podrá quedarse con el Oscar que ganó el pasado 27 de marzo por su papel protagónico en la película King Richard. Además, a pesar de no poder asistir a la premiación, si podrá ser nominado y ganar futuros premios Oscar.

Un representante de Smith transmitió un breve mensaje del actor al respecto de esta sanción: "Acepto y respeto la decisión de la Academia".

Los 54 miembros de la junta de gobernadores de la Academia se reunieron este viernes temprano para determinar que acciones tomar contra el actor. El CEO de la Academia, Dawn Hudson, y su presidente, David Rubin, difundieron un comunicado tras la reunión donde dieron cuenta de que "no respondieron de la manera adecuada a la situación durante la premiación", y pidieron disculpas por haberse quedado sin actuar en el momento.

También transmitieron su "profunda gratitud a Chris Rock por mantener su compostura en una situación extraordinara". Por último agradecieron a los "conductores, nominados, presentados y ganadores por su calma durante la transmisión por televisión".

Preocupación en Hollywood: Will Smith estaría en rehabilitación

Según fuentes cercanas de Hollywood, su estadía en un retiro de rehabilitación sería para recuperarse y superar los hechos de los Premios Oscar. El medio sensacionalista inglés The Sun, dijo que está en un lugar de lujo "para ricos y famosos" desde donde quiere "gestionar todo lo que viene sucediendo en su vida".

"El impacto de lo sucedido ha dejado muy afectado a Will y va a recibir ayuda para tratar con el estrés", declaró una fuente al medio, que además agregó que "sin dudas, esta es la batalla de su carrera".

Fuente.- https://www.ambito.com

