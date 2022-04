El candidato del joven Partido Progreso Social Democrático, obtuvo el 52,9% de los votos para derrotar al ex presidente José María Figueres Olsen, del tradicional Partido Liberación Nacional. El economista y ex funcionario del Banco Mundial Rodrigo Chaves resultó electo este domingo como el presidente 49 en la historia de Costa Rica, tras una campaña en la que prometió un “cambio” y luchar contra la corrupción, y en la que se vio envuelto en la polémica por casos de acoso sexual y por supuestas estructuras paralelas de financiamiento. Chaves, del joven Partido Progreso Social Democrático, obtuvo el 52,9% de los votos para derrotar al ex presidente José María Figueres Olsen, del tradicional Partido Liberación Nacional. El candidato dio la sorpresa el pasado 6 de Febrero en la primera ronda al terminar en el segundo lugar para meterse en la segunda vuelta contra el expresidente Figueres.

Chaves, de 60 años de edad, ha propuesto atacar la corrupción de la que culpa a los Gobiernos previos, incluidos los del partido rival, y aplicar reformas profundas de Estado por la vía del referendo, cosa que ha sido tildada por sus adversarios como populismo.

Entre las promesas del candidato se encuentran la reducción de trámites para los emprendedores y de cargas sociales, modificaciones a los planes educativos del país, la disminución del tamaño del Estado y apoyo para los sectores costeros, que son los más pobres de país.

El plan de Gobierno de Chaves apuesta por acciones en materia económica para reducir trámites y facilitar la acción empresarial, reducir cargas sociales, exigir resultados a las instituciones públicas, generar empleos y atraer más inversión, y bajar el costo de la canasta básica mediante decretos.

Chaves ha prometido también impulsar un solo sistema de pensiones, aplicar la reforma fiscal aprobada durante el gobierno actual, sanciones más fuertes contra la corrupción y hacer más eficiente el gasto social.

“Este no es un momento para festejar sino es un enorme reto”, dijo Chaves ensu discurso de victoria, tras conocer los resultados electorales.

“Envío mi reconocimiento a don José María Figueres y a todas las personas que votaron por él”, al tiempo que le pidió trabajar juntos para hacer posible los proyectos que su cotendor denominó como el “milagro costarrisense” el cual era su proyecto de campaña.

“Esta misma noche guardemos las banderas partidarias que pueden dividirnos”, pidió el preidente electo ante sus seguidores.

“El abstencionismo que hoy atravesamos se ha convertido en el partido político más grande de Costa Rica”, lamentó Chaves en su discurso, luego de que se conociera que más del 42% de los costarricenses convocados a votar, no asistieran a las elecciones.

“No le entregue las llaves a los mismos de siempre” ha sido una de las frases más utilizadas por Chaves durante la campaña, con la que ha pedido el voto a la población y que le ha servido para criticar a los partidos de más trayectoria en el país.

Este candidato también se ha caracterizado por su confrontación constante con la prensa a la que ha señalado de ser parcializada.

Aunque se ha presentado como “un defensor a ultranza de la libertad de prensa” y tiene como portavoz y diputada electa a la reconocida periodista retirada Pilar Cisneros, Chaves ha lanzado contra medios de comunicación epítetos como “canallas”, “mentirosos” y “hazmerreír”.

La molestia de Chaves se centra en reportajes de medios de comunicación sobre un fideicomiso privado que habría financiado gastos de su campaña, lo cual sería ilegal.

La legislación obliga a que los dineros de las campañas se movilicen a través de las cuentas bancarias de los partidos políticos.

La prensa local y también medios de Estados Unidos han informado sobre las denuncias de acoso sexual que fueron interpuestas contra Chaves por funcionarias del Banco Mundial (BM) cuando él se desempeñaba como economista de esa entidad y por las que se aplicaron sanciones internas en 2019.

El candidato ha insistido en que los hechos denunciados nunca ocurrieron y que todo fue un “malentendido” por parte de sus compañeras.

Después de su paso por el Banco Mundial, Chaves fue ministro de Hacienda de Costa Rica entre Diciembre de 2019 y Mayo de 2020 en el actual Gobierno del presidente Carlos Alvarado.

Chaves trabajó más de 20 años en diversos cargos del Banco Mundial como director sectorial de reducción de la pobreza, reforma del sector público y gestión económica para América Latina y el Caribe; así como director país de Indonesia.

Con información de EFE

Fuente.- https://www.infobae.com

4 de Abril de 2022