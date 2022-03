“Ucrania no se rendirá”, fue una de las primeras declaraciones que hizo el representante del país atacado. Los cancilleres de Ucrania y Rusia se reunieron esta mañana en Turquía. “Hemos mencionado un alto el fuego pero no hubo avances en ese sentido”, dijo el ministro ucraniano Dmytro Kuleba. “Quiero repetir que Ucrania no se ha rendido, no se rinde y no se rendirá”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, y se lamentó que no hubiera avances para un alto el fuego durante la reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en el sur de Turquía. Sin embargo, el funcionario aclaró que decidieron en conjunto, con Lavrov, “proseguir sus negociaciones en este formato”. Después de una hora y media de conversaciones en Turquía, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que “no hay avances en el alto el fuego”, según la cadena NTV. Previo a la reunión, el funcionario había dicho no tener ``muchas expectativas’' de avanzar en la resolución del conflicto tras 15 días de bombardeo y ocupación.

Fuente.- https://www.lanacion.com.ar

10 de Marzo de 2022