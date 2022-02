El Papa Francisco expresó su profundo dolor por la situación que vive Ucrania en una llamada telefónica realizada este sábado 26 de Febrero al presidente de ese país, Volodymyr Zelenskyy. Así lo informó la

Embajada de Ucrania ante la Santa Sede, a través de sus redes sociales. En su cuenta de Twitter, la embajada ucraniana señaló que “hoy el Papa Francisco tuvo una conversación telefónica con el presidente Volodymyr Zelenskyy”. “El Santo Padre expresó su más profundo dolor por los trágicos acontecimientos que se están produciendo en nuestro país”, añadió. Twitter de la UKR Emb to HOLY SEE @UKRinVAT

Oggi Papa Francesco ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente 🇺🇦 Volodymyr Zelenskyi.

Il Santo Padre ha espresso il suo più profondo dolore per i tragici eventi che stanno avvenendo nel nostro Paese.

El propio Zelenskyy agradeció a través de su cuenta en Twitter al Papa Francisco “por rezar por la paz en Ucrania y un cese al fuego”.

“El pueblo ucraniano siente el apoyo espiritual de Su Santidad”, dijo.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que hubo una llamada entre el Papa Francisco y Zelenskyy.

Zelenskyy se encuentra en la capital de Ucrania, Kiev, tras rechazar el ofrecimiento de ser evacuado por Estados Unidos. De acuerdo a un agente de inteligencia estadounidense, el Presidente de Ucrania dijo: “La lucha está aquí; necesito municiones, no un paseo”.

Este sábado 26 de Febrero ha sido el tercer día de combate en Ucrania, luego de que Rusia comenzara la invasión al país en las primeras horas del 24 de Febrero.

El número de muertes entre militares y civiles sigue aumentando. Grupos de ucranianos están huyendo de la parte este del país hacia el oeste o hacia la vecina Polonia.

Twitter de Володимир Зеленський -@ZelenskyyUa<br< a="">>Thanked Pope Francis @Pontifex for praying for peace in Ukraine and a ceasefire. The Ukrainian people feel the spiritual support of His Holiness.

3:34 PM · Feb 26, 2022

Las personas en las ciudades de Kiev y Lviv se han visto obligadas a buscar seguridad en refugios o estaciones de metro.

La lucha en las calles se desató este sábado, mientras tropas rusas avanzaban hacia la capital ucraniana.

Según informó la agencia Associated Press, en un video grabado en el centro de Kiev el 26 de febrero, Zelenskyy dijo que “no vamos a bajar las armas. Protegeremos al país. Nuestra arma es nuestra verdad, y nuestra verdad es que es nuestra tierra, nuestro país, nuestros hijos. Y defenderemos todo eso”.

