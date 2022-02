“El presidente Zelensky y el pueblo ucraniano se han alzado como símbolos históricos de valor y principios”, advirtió el actor y cineasta estadounidense. El artista estadounidense Sean Penn, quien se encuentra en Kiev filmando un documental, se encuentra en Kiev filmando un documental, repudió este sábado la invasión a Ucrania ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin y declaró su apoyo al mandatario ucraniano Volodimir Zelensky. “Ya es un error brutal de vidas tomadas y corazones rotos, y si no cede, creo que el señor Putin habrá cometido un error de lo más horrible para toda la humanidad”, aseveró el actor y cineasta de 61 años en una serie de comentarios en Twitter, donde también consideró que “el presidente Zelensky y el pueblo ucraniano se han alzado como símbolos históricos de valor y principios”. Y concluyó: “Ucrania es la punta de la lanza del abrazo democrático de los sueños. Si permitimos que luche sola, nuestra alma como Estados Unidos está perdida”.

El dos veces ganador del premio Oscar como mejor actor - en 2004 por Río Mistico y en 2009 por Milk - está en Ucrania trabajando en un documental sobre el conflicto armado con Rusia.

El jueves, la oficina presidencial de Ucrania escribió en Facebook que Penn asistió a conferencias de prensa, se reunió con la vice primera ministra Iryna Vereshchuk y habló con periodistas y militares sobre la invasión rusa.

“Sean Penn demuestra la valentía que a muchos otros, especialmente políticos de occidente, les falta”, escribió la oficina del presidente en Facebook. “El director vino especialmente a Kiev para grabar todos los eventos que están ocurriendo actualmente en Ucrania y para contarle al mundo la verdad sobre la invasión de Rusia a nuestro país”, añadió.

Penn también estuvo en Ucrania en noviembre para trabajar en el proyecto, que es producido por VICE Studios. Fotografías de entonces lo mostraban visitando la primera línea en de las Fuerzas Armadas Ucranianas cerca de la región de Donetsk.

El director de las películas Into the wild y The last face ha estado involucrado en numerosos esfuerzos humanitarios y contra la guerra a lo largo de los años y fundó la organización sin fines de lucro para atención a desastres CORE en respuesta al terremoto de 2010 en Haití, la cual es retratada en el documental “Citizen Penn”. En 2015 conmocionó al mundo con una sorpresiva entrevista al narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuando éste se encontraba en la clandestinidad y era buscado intensamente por las autoridades de México y Estados Unidos para condenarlo por sus crímenes al frente del cártel de Sinaloa.

Foto.- REUTERS - Sean Penn habla con militares ucranianos en esta imagen publicada por el servicio de prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas el 18 de Noviembre de 2021

26 de Febrero de 2022