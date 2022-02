La próxima cinta sobre un rudo sacerdote estadounidense que antes fue boxeador tiene el potencial de inspirar a cualquier personas que considere tener una relación con Dios, afirmó el nominado a los premios Oscar y actor católico, Mark Wahlberg, en una entrevista concedida el 10 de Febrero al programa The World Over de EWTN. “Me parece que es una historia y un mensaje que todos necesitan escuchar”, dijo Wahlberg. “Si conseguimos a otra persona, si plantamos una semilla más… e incluso si le toma 50 años llegar allí para impactar a alguien más, estamos haciendo nuestro trabajo”, aseguró. “Father Stu” (Padre Stu) es el título de la película que presenta la historia del P. Stuart Long, un sacerdote de Montana que murió de una rara afección muscular en 2014. El Padre Stu, como se le conocía cariñosamente, tuvo una vocación tardía al sacerdocio. Se dedicó al boxeo, la actuación, la enseñanza y la gestión de museos antes de su ordenación en 2007 para la Diócesis de Helena. También es recordado por su comportamiento sensato y, a veces, rudo.

Wahlberg interpreta al Padre Stu en la película; mientras que el ganador del Oscar, Mel Gibson, interpreta a Bill Long, el padre del fallecido sacerdote.

“Se basa en una historia real”, comentó el P. Bart Tolleson, sacerdote de la Diócesis de Helena y amigo del Padre Stu. “Ciertamente se tomará libertades con la historia, pero obtendrá interés en su vida, y eso solo es algo bueno. Es una gran historia”, comentó.

El Padre Stu era un ávido atleta. Jugó fútbol americano en el Carroll College, una universidad católica en Montana, aunque entonces no era católico. Más tarde se dedicó al boxeo y ganó el campeonato de los Guantes de Oro de Montana de 1985.

Luego se mudó a Los Ángeles para seguir la carrera de actuación y tomó un trabajo en un club de comedia antes de administrar un museo de arte en Pasadena durante varios años. Solía conducir su motocicleta para ir y volver del museo.

“Un día, volvía a casa después del trabajo, me atropelló un automóvil y choqué con la cabeza contra un automóvil en el carril de al lado”, compartió el Padre Stu en una entrevista de 2010 con The Montana Catholic. “Los testigos les dijeron a los alguaciles y a los reporteros que yo iba por la carretera y un automóvil me pasó por encima, pero aquí estoy yo".

El Padre Stu tuvo lo que él llamó una “experiencia religiosa” en el hospital y poco después se hizo católico. El día que fue bautizado ya sabía que se convertiría en sacerdote.

Ingresó al Seminario Mount Angel en Oregón en 2003. Mientras estaba en el seminario, los médicos descubrieron un tumor del tamaño de un puño y le diagnosticaron miositis por cuerpos de inclusión, una rara afección muscular para la cual no existe cura. Murió en 2014 después de servir siete años como sacerdote.

“Esa cruz de su enfermedad fue la forma más poderosa de servir a la gente”, dijo el P. Tolleson. “Fue incansable en su servicio y el Señor le dio muchos dones hermosos, de consejo, de administrar los sacramentos. No tenía miedo pese a que estaba limitado”.

El proyecto parece ser uno de increíble importancia personal para Wahlberg. Supo por primera vez del Padre Stu en 2016 durante una cena con dos sacerdotes.

Wahlberg dijo que estaba impresionado por la perseverancia del Padre Stu ante el sufrimiento.

“(Su historia) me da mucha esperanza porque la muerte es inevitable. La enfermedad, todas esas cosas son inevitables. Vamos a enfrentarlas”, dijo Wahlberg. “Pero cómo enfrentas esas cosas y cómo Stu puede abrazar esas cosas. Y a medida que su físico comenzó a deteriorarse, su espiritualidad simplemente se elevó”.

“Le permitió acercarse a Dios a través de su sufrimiento”, continuó. “Y le dio la capacidad de compartir eso con otras personas de una manera muy honesta, algo que ha sido muy bueno de relatar”.

Wahlberg dijo que pudo conectarse con el sufrimiento del Padre Stu debido a la batalla de su propio padre contra el cáncer.

“Mi papá era el tipo más fuerte que he visto”, dijo Wahlberg. “Y luego, lo siguiente que supe fue que mi papá estaba en una silla de ruedas y no podía caminar, y tuvimos que cuidarlo. Vivía en un hogar, así que lo entendí”.

Además, la madre de Wahlberg murió durante la producción de “Father Stu”. Wahlberg dijo que su dolor se manifiesta en la película.

“Obviamente fui a los servicios y todo y pude digerirlo un poco. Pero lo mantuve encerrado por dentro”, dijo. “Y luego estaba filmando la escena en la que le pregunto a Dios '¿por qué?' antes de arrastrarme hacia el altar. Fue una toma de probablemente unos 15 minutos, y simplemente todo salió".

Wahlberg dijo que también el proyecto lo motiva por su propia fe católica.

“Siempre he estado pensando en cómo… aún sigo pagando por todas las bendiciones que me han otorgado”, dijo. “Sé que Dios no me puso en esta posición para olvidarme de dónde vengo”.

“Siempre he dicho, 'ok, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito?' Y esto es plantar la semilla, dejarla florecer y luego usarla para seguir esparciendo Su palabra”.

El proyecto tardó unos seis años en completarse porque Wahlberg luchó por encontrar al guionista adecuado y rezó mucho pidiendo a Dios por el éxito de la película. Wahlberg finalmente eligió a la guionista Rosalind Ross, quien también dirigió la cinta. Sony Pictures la asumió en Enero.

La película incluye lenguaje obsceno, algo que Wahlberg dijo ha sido intencional para hacerla accesible a un público más amplio.

"Queríamos ser brutalmente honestos", dijo Wahlberg. “Queremos asegurarnos de que esta película no sea exclusiva para católicos y personas devotas. Esto es inclusivo para todos... ¿Recuerdas cuál era la misión de Dios, verdad? Él no vino a salvar a los justos”.

“Father Stu” se estrenará en los cines el 15 de Abril, Viernes Santo.

"No puedo esperar a que la gente la vea", dijo Wahlberg. “No puedo esperar para ir de ciudad en ciudad, de estado en estado, alentando a la gente a verlo, mostrándolos, conversando y alentando a la gente”.

