Un informe largamente esperado sobre las fiestas del Gobierno de Boris Johnson, Primer Ministro de Gran Bretaña, mientras el resto del país vivía bajo estrictas restricciones sanitarias por el Coronavirus 8COVID-19), se publicó este lunes. El reporte de la alta funcionaria británica Sue Gray tienen solo 12 páginas, pero apunta a "fallas de liderazgo", falta de juicio y consumo excesivo de alcohol en el corazón del gobierno. "Hubo fallas de liderazgo y juicio por parte de diferentes partes del (Downing Street) No. 10 y la Oficina del Gabinete en diferentes momentos", sostiene. "No se debería haber permitido que se llevaran a cabo algunos de los eventos. No se debería haber permitido que otros eventos se desarrollaran como lo hicieron", agregó el informe.

Investigan "serie de eventos" en la residencia de Downing Street, de Boris Johnson, durante las restricciones por covid-19

La respuesta de Boris Johnson

Luego de que el reporte se publicara, Johnson se disculpó en el Parlamento que lamentaba "las cosas que simplemente no hicimos bien". "Quiero decir que lo siento, y lo siento por las cosas que simplemente no hicimos bien. Y también por la forma en que se ha manejado este asunto", sostuvo ante los legisladores. Luego añadió que este es un momento "en el que debemos mirarnos en el espejo y debemos aprender”.

"Si bien la Policía Metropolitana aún debe terminar su investigación, y eso significa que no hay detalles de eventos específicos en el informe de Sue Gray, yo, por supuesto, acepto los hallazgos generales de Sue Gray en su totalidad. Y sobre todo, su recomendación de que debemos aprender de estos eventos y actuar ahora", continuó.

Por su parte, el líder de la oposición Keir Starmer repitió su llamado a que Johnson renunciara. También calificó al primer ministro de "hombre sin vergüenza".

Además, el informe de Gray probablemente será difícil de leer para los legisladores conservadores que tienen el futuro político de Johnson en sus manos.



La investigación sobre el escándalo

Gray investigó 16 reuniones diferentes durante 12 días, incluida una en el cumpleaños de Johnson. Sin embargo, los detalles de todos los eventos no se incluyeron en el informe, debido a la investigación de la policía de Londres que se anunció la semana pasada.

“Al menos algunas de las reuniones en cuestión representan un grave incumplimiento no solo de los altos estándares que se esperan de quienes trabajan en el corazón del gobierno, sino también de los estándares que se esperan de toda la población británica en ese momento", se lee en el reporte.

Gray insinuó una cultura de bebida en Downing Street durante la pandemia. En ese sentido agregó: "El consumo excesivo de alcohol no es apropiado en un lugar de trabajo profesional".

El informe señala que "en el contexto de la pandemia, cuando el Gobierno pedía a los ciudadanos que aceptaran restricciones de gran alcance en sus vidas, parte del comportamiento que rodea a estas reuniones es difícil de justificar".

Al presentar sus hallazgos, Gray escribió: "Todos los ciudadanos se han visto afectados por la pandemia. Todos han hecho sacrificios personales, algunos de los más profundos, al no haber podido ver a sus seres queridos en sus últimos momentos o cuidar a familiares y amigos vulnerables".

Y en otra parte del informe sostiene: "Al menos algunas de las reuniones en cuestión representan un incumplimiento grave no solo de los altos estándares que se esperan de quienes trabajan en el seno del gobierno, sino también de los estándares que se esperan de toda la población británica en ese momento", agregó.



La Policía Metropolitana de Londres también investiga "eventos"

La semana pasada, la Policía Metropolitana de Londres dijo que estaba investigando una "serie de eventos" en Downing Street y Whitehall sobre la pandemia, y pidió una "referencia mínima" en el informe de Gray acerca de las reuniones que también están indagando.

Gray terminó su informe escribiendo que la investigación policial "desafortunadamente" significa que ella está "extremadamente limitada en lo que puedo decir sobre esos eventos. Y no es posible en este momento proporcionar un informe significativo que establezca y analice la amplia información fáctica que he podido reunir".

Por Rob Picheta, Ed Upright

Fuente.- https://cnnespanol.cnn.com

31 de Enero de 2022