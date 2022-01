La agencia espacial estadounidense recordó el aniversario del transbordador que explotó apenas un minuto después de despegar. Ese día murieron siete astronautas. La agencia espacial estadounidense

(NASA) recordó este viernes el aniversario de la tragedia del transbordador Challenger, que explotó apenas un minuto después de despegar, y en el que siete astronautas perdieron la vida. La ceremonia del Día del Recuerdo se realizará en el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia, donde se honrará a los siete astronautas de la NASA, (incluída Christa McAuliffe, la primera maestra en viajar al espacio), que murieron en el desastre del Challenger, el 28 de Enero de 1986, cuando el transbordador explotó 73 segundos después del despegue.

La tragedia del Challenger se conmemora un día después del Día del Recuerdo, jornada con que cada 27 enero la agencia espacial estadounidense recuerda a los astronautas que fallecieron.

Ese día, la primera misión tripulada del programa espacial estadounidense, el Apolo 1, debía despegar desde Cabo Cañaveral para convertirse en la primera nave en aterrizar en la Luna. Sin embargo, un incendio en la cabina durante una de las pruebas acabó con la vida de sus tres tripulantes.

Mientras que el accidente del transbordador Columbia fue el 1° de Febrero de 2003, donde siete personas murieron a bordo cuando se rompió en pedazos, en el momento que volvía a entrar en la atmósfera terrestre.

El accidente se produjo debido a que había perdido losetas térmicas de su parte inferior en el despegue y la nave no resistió el calor de la fricción con la atmósfera.

En el Día del Recuerdo la NASA rinde homenaje a las tripulaciones del Apolo 1 y los transbordadores espaciales Challenger y Columbia, "así como otros astronautas caídos que perdieron la vida en nombre de la exploración y el descubrimiento espacial", informó la agencia. Por eso, este viernes también serán homenajeados otros astronautas que perdieron la vida como los tres tripulantes del Apolo 1, y los siete del transbordador Columbia. "El Día del Recuerdo de la NASA es una oportunidad para honrar a los miembros de la familia de la NASA que perdieron la vida en nuestro esfuerzo compartido para avanzar en la exploración y el descubrimiento por el bien de toda la humanidad", dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson.

Luego del accidente de Challenger, el programa del transbordador espacial terminó formalmente en 2011, después de tres décadas llevando astronautas hacia y desde la órbita terrestre baja.

Es por ello que su retirada dejó a Estados Unidos sin vehículo para los viajes espaciales tripulados, labor que se centró en la nave rusa Soyuz, hasta la llegada en 2020 de las Crew Dragon de Space X, informó la agencia de noticias Europa Press.

"Desde el Apolo 1 hasta las tripulaciones del Challenger y Columbia, nos sentimos honrados al recordar los sacrificios de los valientes hombres y mujeres que dieron sus vidas por la causa más amplia de explorar y comprender nuestro universo," expresó el director del Centro Espacial Kennedy, Bob Cabana.

"Cada año, en este día, nos comprometemos no sólo a recordar sus legados, sino también a garantizar la seguridad de los que vengan en el futuro", agregó.

29 de Enero de 2022