Los remotos lugares del mundo donde no hay COVID-19

La pandemia de coronavirus tiene paralizado a todo el planeta, pero algunos rincones son tan remotos que sus poblaciones quedaron a salvo. Al día de la fecha, 13 de Mayo de 2020, el mundo lleva acumulados 4.308.055 casos de Coronavirus (COVID-19) en lo que va de la pandemia, y más del 25 por ciento de esos pacientes están radicados en los Estados Unidos.

Pero hay rincones del planeta que son tan remotos que no se registró ni un contagio. Tal es el caso de Vanuatu y las Islas Cook, ambos países insulares integrantes de Oceanía que están a una distancia prudente de grandes territorios como Australia y Nueva Zelanda, donde hay 6.975 y 1.497 casos acumulados de COVID-19 respectivamente. Noruega es otro país beneficiado por su locación remota ya que aún habiendo registrado 8.168 casos en su territorio continental sino porque hay 0 contagios en el insular, tanto en el polo norte, en Svalbard y Jan Mayen, como en la Isla Bouvet, que está en medio del Atlántico Sur. Otros lugares que se salvaron de registrar casos de Coronavirus COVID-19 gracias a lo remoto de su ubicación son las Georgias y Sandwich del Sur, reconocidas por el Estado argentino como parte del territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur aunque en la actualidad son administradas por el Reino Unido. De hecho, así como en el Reino Unido ya se acumularon 230.984 casos de COVID-19, de los cuales 33.263 resultaron fatales, en algunos de los territorios de ultramar que conserva el ex imperio británico no hubo ni un solo contagio en lo que va de la pandemia, informó el sitio español El Diario. Tal es el caso del Territorio Británico del Océano Índico y del Territorio Británico de Ultramar de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña. Justamente ésta última es la zona habitada más remota y aislada del mundo. En el caso de Tristán de Acuña, una tuitera española se encargó de compilar algunos datos de su historia: básicamente la población actual desciende de los pocos colonos que siguieron a un escocés llamado William Glass cuando decidió radicarse allí a principios del siglo XIX. Por otra parte, en la Antártida tampoco se han registrado casos de coronavirus COVID-19, así como tampoco en las Tierras Australes y Antárticas Francesas, que geográficamente están en África pero aún dependen de las decisiones del presidente Emannuelle Macron en París. De hecho, la sola inclusión del término "Antárticas" en la denominación de ese territorio de ultramar corresponde al reclamo de soberanía del Estado francés sobre una porción del continente blanco.

Aislados pero no por ubicación

La Universidad Johns Hopkins con sede en Maryland, Estados Unidos, inició al princpio de la pandemia un conteo con los datos de casos acumulados, pacientes recuperados y fallecimientos por Covid-19, pero entre las 188 regiones del mundo donde se registraron contagios no figuran ni Corea del Norte ni Turkmenistán. El motivo es político: ninguno de los dos gobiernos compartió las cifras oficiales del avance de la pandemia de coronavirus en sus territorios. En el caso de Corea del Norte se presume que el país haya sido golpeado por el COVID-19 dada su ubicación justo entre China y Corea del Sur.

Foto.- La isla Tristán de Acuña es el lugar habitado más remoto del mundo, y eso la salvó de la pandemia de coronavirus COVID-19

Fuente.- https://www.minutouno.com