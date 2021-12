El concurso está dedicado a estudiantes e investigadores de todo el mundo con el objetivo de promover la innovación tecnológica en la industria espacial. Del concurso participaron 70 estudiantes procedentes de 22 universidades de 9 países. El equipo Alma Mater Studiorum - Universidad de Bolonia es el ganador. Estudiantes procedentes de; Argentina, Bélgica, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza recibieron premios. La ceremonia de entrega de premios de #T-TeC 2021, el concurso espacial Open Innovation promovido por Leonardo y Telespazio, se llevó a cabo el jueves 16 de Diciembre en el Pabellón de Italia en la Expo 2020 Dubai. Al evento asistieron los equipos ganadores y destacados representantes del sector espacial europeo y emiratí, con los ponentes Luigi Pasquali, Coordinador de Actividades Espaciales de Leonardo y CEO de Telespazio; Pierpaolo Gambini, Vicepresidente Senior de Innovación y IP de Leonardo y Marco Brancati, Vicepresidente Sénior de Innovación y Gobernanza Tecnológica de Telespazio.

Para enfatizar el compromiso de Italia en apoyar el valor internacional del sector, los premios se entregaron en ocasión del primer Día Nacional del Espacio con la participación, vía conexión en vivo con Roma, de Vittorio Colao, Ministro italiano de Innovación Tecnológica y Transición Digital, responsable de las políticas espaciales y aeroespaciales; Maria Cristina Messa, Ministra de Universidad e Investigación de Italia y Giorgio Saccoccia, presidente de la Agencia Espacial Italiana (ASI, por sus siglas en inglés). El evento también fue una contribución a la Expo Knowledge & Learning Week.

Esta tercera edición de #T-TeC por primera vez estuvo abierta a jóvenes de todo el mundo y participaron más de 70 estudiantes e investigadores de disciplinas CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Provienen de 22 universidades de nueve países de tres continentes diferentes: desde Emiratos Árabes Unidos hasta Argentina, desde Turquía hasta El Salvador, pasando por Italia, Bélgica, Francia, Reino Unido y Suiza.

Los participantes del concurso presentaron sus soluciones innovadoras mientras se desafiaban mutuamente en cuatro macrotemas diferentes -Exploración Espacial, Servicio en Órbita, Aplicaciones y Plataformas de GeoInformación, Conciencia de la Situación Espacial y Gestión del Tráfico Espacial-, considerados de suma importancia para el presente y futuro del sector espacial. Un comité formado por representantes de Leonardo y Telespazio, miembros de las Agencias Espaciales Europea (ESA), Italiana (ASI) y Emiratí (UAESA) y expertos del sector procedentes de siete países, analizó los 20 proyectos presentados evaluando no solo la cualidad innovadora de las soluciones tecnológicas presentadas, sino también su sostenibilidad.

El primer premio de 10.000 euros fue para el equipo Alma Mater Studiorum - Universidad de Bolonia (Italia), que presentó el proyecto “Servicios satelitales modulares multipropósito” (macrotema: “Servicio en Órbita”) dedicado al desarrollo de un pequeño satélite modular capaz de extender la vida útil de los activos espaciales en órbita y al mismo tiempo mitigar el problema de los desechos en órbita. El segundo premio de 6.000 euros fue entregado a un equipo formado por estudiantes procedentes de las universidades argentinas Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Palermo, Universidad de Buenos Aires y Universidad Argentina de la Empresa; de la Universidad Don Bosco de El Salvador y de ETH Zurich (Suiza). El proyecto presentado fue “PULQUI XXI” (macro-tema: “Exploración Espacial”), un innovador cubesat que aspira a convertirse en el módulo de aterrizaje más pequeño, liviano y rentable para aterrizar en la Luna. Es un claro ejemplo de cómo la exploración espacial es un tema de interés mundial, ya que fomentó la colaboración de participantes de diferentes continentes.

El tercer premio fue para un equipo de la CNRS (Centre national de la recherche scientifique - France) y la Universidad de Siena (Italia). Nuevamente en el área del macrotema “Exploración Espacial”, el equipo presentó el proyecto ESTATE (Electromagnetic Skins in meTal by AddiTivE manufacturing). La solución es capaz de aumentar la carga útil de un satélite reemplazando su estructura interna con un material inteligente de metal ultrafino (piel inteligente) producido con impresión 3D.

También hubo cuatro menciones especiales, una por cada macrotema, a los proyectos más valiosos que fueron elegidos principalmente en función del valor de su posible impacto en términos de sostenibilidad. La “Universidad Khalifa” de Abu Dhabi, con su proyecto para recargar aeronaves pilotadas a distancia (UAV) mediante transferencia de energía inalámbrica con rayos Bessel, fue elegida para el macrotema de Plataformas y Aplicaciones de GeoInformación. En el área de Conciencia de la Situación Espacial, la mención especial fue para CASSANDRA (Computation Agent for Space Situational Awareness aNd Debris Remediation and Automation), un proyecto presentado por la Universidad de Strathclyde de Glasgow (Reino Unido); por otro lado, WEED (Discriminación basada en imágenes de satélite y UAV en un marco de agricultura de precisión), el proyecto de la Universidad de Namur (Bélgica) fue seleccionado para Exploración Espacial y finalmente, para el macrotema Servicio en órbita, la mención especial fue para PACLEAN (Solución para el problema de los desechos espaciales) de la Universidad de Nápoles “Federico II” (Italia).

“Nunca antes como este año el #T-TeC ha tenido un carácter internacional con participantes provenientes de universidades de nueve países del mundo. El hecho de que muchos equipos sean el resultado de colaboraciones internacionales entre universidades de diferentes países también es particularmente significativo, ya que demuestra que la innovación - al igual que Espacio -, tiene un fuerte espíritu de cooperación. Es precisamente por esta peculiaridad que decidimos anunciar a los ganadores en el primer Día Nacional del Espacio de Italia, que celebramos también aquí en el Pabellón de Italia de la Expo 2020 de Dubái. Este evento internacional es, por excelencia, el escenario perfecto para subrayar el compromiso de Leonardo de promover la innovación y la cooperación”, dijo Luigi Pasquali, Coordinador de Actividades Espaciales de Leonardo y CEO de Telespazio.

Con #T-TeC, Leonardo y Telespazio tienen como objetivo promover la innovación tecnológica dentro del sector espacial entre las generaciones jóvenes, realzando el valor de sus ideas y conocimientos e imaginando con ellos las tecnologías que marcarán nuestro futuro. La edición 2021 coincide con el sexagésimo aniversario de la fundación de Telespazio, que - como Leonardo - ha hecho de la innovación su sello distintivo y que siempre se ha esforzado por descubrir a los pioneros del futuro, actitud que es tan cierta hoy como en sus inicios en 1961.

Esta iniciativa es una de las actividades impulsadas por Leonardo para Open Innovation: un intercambio de innovación que ha asumido un papel clave en la promoción de nuevas ideas y oportunidades, con una visión a largo plazo establecida en el plan estratégico Be Tomorrow - Leonardo 2030.

La ceremonia de clausura #T-Tec 2021 se llevó a cabo en el escenario del Pabellón de Italia en la Expo 2020 Dubai, a la que Leonardo contribuyó con sus destacados ejemplos de tecnología espacial, como el reloj atómico y el taladro robótico que se utilizará en la misión a Marte ExoMars 2022 de la ESA, y del futuro de la aeronáutica representado por el AW609, el único equipo de rotor basculante que recibió la certificación civil, revolucionando la movilidad vertical.

Gentileza.- Melisa Mattalia

17 de Diciembre de 2021