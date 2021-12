La revista Time nombró a Elon Musk como la persona del año en 2021. "Por crear soluciones a una crisis existencial, por encarnar las posibilidades y los peligros de la era de los titanes de la tecnología, por impulsar las transformaciones más atrevidas y disruptivas de la sociedad, Elon Musk es la persona del año 2021 de Time", escribió la revista. de destacar a una persona especialmente influyente comenzó en 1927, como Hombre del Año. Más tarde, el nombre se cambió a Persona del año, que se otorga a un individuo, un grupo, un movimiento o una idea que tuvo la mayor influencia en el último año. En 2006, Time nombró a "Usted" como Persona del año para reconocer a los millones de personas que contribuyen al contenido de internet. No todos los que hicieron el corte ejercieron una influencia positiva. Adolf Hitler, por ejemplo, fue Hombre del Año en 1938. En 2019, Time eligió a la joven activista climática Greta Thunberg.

Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year

Por CNN Español

13 de Diciembre de 2021