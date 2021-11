La tutela que controlaba partes de la vida y el patrimonio de Britney Spears, que fue ordenada por la corte hace 13 años, terminó este viernes. La jueza de la Corte Superior del condado de Los Ángeles (Estados Unidos), Brenda Penny, aceptó la solicitud de Spears de terminar su tutela durante una audiencia judicial por la tarde. La fecha de la corte llega poco más de un mes desde que el padre de Spears, Jamie Spears, fue suspendido como tutor del patrimonio de su hija. Un cargo que había desempeñado desde que se puso en marcha el acuerdo por primera vez en 2009. El fallo sigue a una batalla legal prolongada y muy publicitada entre la cantante y su padre. Jamie Spears ocupó el cargo desde 2008, supervisando el patrimonio de su hija y controlando gran parte de su vida personal y profesional. Spears se pronunció públicamente contra la tutela por primera vez durante el verano, calificándola de abusiva y suplicando al tribunal que pusiera fin al acuerdo.

Al dirigirse a la corte, el abogado de Spears, Matthew Rosengart, dijo que existe una "red de seguridad" para las finanzas y el cuidado personal de la cantante.

"Ha llegado el momento de poner fin a la tutela", dijo Rosengart, agradeciendo al Juez.

Los activos ahora serán transferidos del tutor temporal del patrimonio de Spears al fideicomiso de la cantante, dijo la Jueza Penny.

No se requerirá una evaluación médica para Spears, según la Jueza.

No hubo objeciones al fallo

Las próximas fechas de la corte están programadas para el 8 de diciembre y el 19 de enero, cuando se discutirá una petición de sentencia sustitutiva, según el Juez.



La celebración de Britney Spears y sus seguidores

Spears no asistió a la audiencia.

Afuera del tribunal, cientos de partidarios de Spears estallaron en vítores emocionales después del fallo.

La estrella compartió su agradecimiento en una publicación en Instagram el viernes por la tarde.

"Dios mío, amo tanto a mis fans que es una locura", escribió Spears. "¡¡¡Creo que voy a llorar el resto del día !!!! El mejor día de mi vida... alabado sea el Señor... ¿puedo obtener un amén ???? #FreedBritney"

El camino hacia el fin

"¡Esta semana va a ser muy interesante para mí! No he rezado por algo más en mi vida", escribió la cantante en una publicación de Instagram a principios de esta semana que fue eliminada.

Sin embargo, incluso si se concede a Spears su solicitud de poner fin a la tutela, su abogado, Mathew Rosengart, ha dicho que su batalla legal continuará. Rosengart presentó una petición de 110 páginas el mes pasado en la que solicitaba destituir a su padre, además de solicitar un descubrimiento relacionado con la presunta vigilancia de su cliente. Este es un resultado directo de la investigación de The New York Times que indica que el padre de la ganadora del Grammy colocó ilegalmente dispositivos de grabación en su habitación sin su consentimiento.

CNN no ha podido confirmar de forma independiente estas acusaciones. Un abogado del padre de Spears lo ha negado.

La semana pasada, un nuevo abogado de Jamie Spears, Alex Weingarten, solicitó terminar la tutela sin más compensación financiera para el padre de la cantante.

"Jamie no ve ninguna razón por la que la tutela deba continuar durante un período de tiempo y afirma que no tiene interés en que continúe la tutela", indicaron los documentos. "Para ser claros, esta solicitud no está sujeta a ninguna salvedad. Jamie no hace que esta solicitud esté sujeta a una demanda de liberación o compensación, es incondicional".

Durante el verano, la cantante habló públicamente por primera vez sobre su tutela y le dijo a la corte que el arreglo era "abusivo". La estrella del pop también dijo que a lo largo de los años se sintió obligada a actuar, usar anticonceptivos y tomar medicamentos en contra de su voluntad.

"Solo quiero recuperar mi vida. Han pasado 13 años y es suficiente", dijo en una audiencia en Junio.

Spears ha agradecido a sus seguidores en publicaciones recientes en las redes sociales. Después de la suspensión de su padre, ella tuiteó: "Movimiento #FreeBritney... no tengo palabras... por ustedes y su constante resistencia para liberarme de mi tutela... ¡¡¡mi vida ahora va en esa dirección!!!!!".

Por Chloe Melas

Foto.- Crédito - Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images - integrantes del movimiento #FreeBritney celebran tras la decisión de la Justicia de poner fin a la tutrla de la cantante

Fuente.- https://cnnespanol.cnn.com

13 de Noviembre de 2021