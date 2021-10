El asistente de dirección de 'Rust' que entregó a Alec Baldwin el arma con la que el actor disparó reconoció a los investigadores del caso que no comprobó todos los cartuchos cargados en el arma antes del disparo que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins, según escribió un detective en una declaración jurada para una orden de registro que se hizo pública el miércoles. La detective Alexandria Hancock describió sus entrevistas con el primer asistente de dirección David Halls y con la armadora Hannah Gutiérrez-Reed de la siguiente manera: "David dijo que cuando Hannah le mostró el arma de fuego antes de seguir ensayando, solo recordaba haber visto tres cartuchos. Informó que debería haber comprobado todos ellos pero no lo hizo, y no podía recordar si ella hizo girar el tambor". Una declaración jurada anterior afirmaba que Halls gritó "arma fría" antes de entregársela a Baldwin, término que significa que el arma no tenía fogueo ni una munición real que contuviera pólvora que pudiera explotar.

Los investigadores añadieron la solicitud para registrar la furgoneta después de entrevistar a varios miembros del equipo de la película, incluido Gutierrez, que dijo a los investigadores que las armas utilizadas en el rodaje se guardaban en una caja fuerte dentro de la camioneta o "camión de utilería" de la que solo algunas personas tenían la combinación y a la que podían acceder.

El sheriff de Santa Fe, Adan Mendoza, dijo el miércoles que una supuesta bala real mató a Hutchins e hirió al director Joel Souza. Sin embargo, en la orden judicial, el detective Hancock dice que Gutierrez dijo a los investigadores: "Nunca se guarda munición real en el plató".

"David informó que el incidente no fue un acto deliberado", escribió la detective sobre la entrevista con Halls.



Registran camioneta en busca de pruebas

Según la declaración jurada, una camioneta que se usaba para almacenar armas y utilería en el set de Santa Fe de 'Rust' fue registrada en busca de pruebas a partir de las entrevistas con el equipo de filmación. La camioneta fue registrada en busca de armas de fuego, munición, una caja fuerte de armas, huellas dactilares, fluidos corporales y residuos, dijo el detective.

Hannah informó que el día del incidente (...) se aseguró de que no había balas 'calientes'", dice la orden sobre la munición utilizada en el plató. Mientras que las armas de fuego estaban aseguradas dentro de la camioneta, "la munición se dejó en un carro en el plató sin asegurar", dijo Gutierrez a los investigadores. El carro gris de dos pisos también contenía un cinturón de estilo occidental y otras municiones de utilería.

Gutierrez dijo a los investigadores que entregó la pistola a Alec Baldwin un par de veces durante el día de rodaje, y también se la entregó a David Halls.

Reid Russell, un camarógrafo que estaba junto a Hutchins y Souza, también dijo a los agentes que todos parecían llevarse bien, a pesar de que algunos miembros del equipo se habían retirado el día anterior. Dijo que había salido de la zona del hecho durante unos cinco minutos y no estaba seguro de si habían revisado el arma durante su ausencia.

El director Joel Souza, que sufrió una herida de bala en el hombro, dijo a los agentes que "por lo que él sabe, no se comprueba si hay munición real en su persona antes y después de rodar las escenas".

Halls y Gutiérrez no han respondido a las peticiones anteriores de CNN para que hagan comentarios.

Serge Svetnoy, un miembro del equipo de "Rust", compartió lo que llamó la "última foto" de Halyna Hutchins en el set de filmación en Nuevo México. Svetnoy etiquetó a Hutchins en la foto, que publicó en Facebook.

Hutchins, que lleva unos auriculares sobre un sombrero marrón, con una chaqueta hinchada, se ve a la derecha de la cámara de cine, con Alec Baldwin al fondo. No está claro en la publicación de Facebook de Svetnoy cuándo se tomó la foto.

28 de Octubre de 2021