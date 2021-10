Hutchins, que tenía 42 años, se encontraba trabajando en la última película de Baldwin, "Rust", un western que se estaba rodando en Nuevo México. Halyna Hutchins, la cineasta de 42 años que murió este jueves en un trágico accidente protagonizado por el famoso actor Alec Baldwin, se describía a si misma en sus redes como “soñadora inquieta” y “adicta a la adrenalina”. La muerte la encontró en pleno ascenso dentro de la industria cinematográfica estadounidense. Hutchins, nació en Ucrania, en 1979, tenía una Licenciatura en Periodismo Internacional en la Universidad Nacional de Kiev. Entre sus primeros trabajos destacó como periodista de investigación en documentales británicos. De 2013 a 2015, estudió en el Conservatorio del American Film Institute, donde Stephen Lighthill fue mentor. Su proyecto de tesis, "Hidden" , realizado con el director Rayan Farzad, se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Camerimage. En 2018, fue una de las primeras ocho mujeres cineastas que participaron en el programa Fox DP Lab, que se estableció para brindar mayores oportunidades a las mujeres cineastas. En 2019, fue nombrada una de las "10 directoras prometedoras de fotografía que están dejando su huella" por la revista American Cinematographer, publicación mensual de la American Society of Cinematographers.

En el año 2020 fue directora de fotografía en la película "Archenemy" de Adam Egypt Mortimer. El actor Joe Manganiello, protagonista de la cinta al enterarse de la noticia le dejo un sentido mensaje a través de Instagram.

"Me desperté con los mensajes y leí las noticias y estoy en estado de shock. Tuve mucha suerte de haber tenido a @halynahutchins como mi director de fotografía en Archenemy. Ella era un talento absolutamente increíble y una gran persona. Tenía tanto ojo y estilo visual, era el tipo de directora de fotografía que querías que tuviera éxito porque querías ver qué podía lograr a continuación. Ella era una persona fantástica. No había mucha presión que no pudiera manejar. Fue una gran colaboradora y una aliada de cualquiera que estuviera frente a su cámara. Todos los que la conocían la apoyaban. No puedo creer que esto pueda suceder hoy en día ... ¿disparar un arma de utilería podría matar a un miembro de la tripulación? Esta es una tragedia horrible. Mi corazón está con su familia y especialmente con su hijo. Estoy tan triste hoy por todos los que la conocieron y trabajaron con ella". Fueron las palabras que escribió el actor junto a una imagen de Hutchins.



Actualmente Halyna se encontraba trabajando en la cinta "Rust" y desde sus redes compartía imágenes del set.

En un lamentable accidente, y con toda una promisoria carrera por delante Hutchins perdió la vida, su última publicación de hace dos días en Instagram se lleno de mensajes de condolencias, muchos de ellos de figuras reconocidas de la industria.

23 de Octubre de 2021