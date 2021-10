El ex Presidente estadounidense estaba internado desde hacía cinco días en una clínica de la ciudad Orange por una infección. Bill Clinton recibió el alta médica luego de estar internado por un infección en un hospital del sur de California. Ex Presidente Clinton, de 75 años, abandonó el Hospital de la localidad de Orange este domingo a las 8,00 de la mañana del domingo, según informaron la cadena CNN y otros medios. El político demócrata había ingresado al hospital el martes pasado con una infección no relacionada con el Coronavirus (COVID-19), según especificaron las autoridades médicas. Por su parte, la ex Secretaria de Estado, Hillary Clinton acompañó a su esposo durante toda la internación y salió del hospital con él, mostraron imágenes de televisión.

Fuente.- https://www.minutouno.com

18 Octubre 2021